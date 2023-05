Les Loups éliminés mais avec tous les honneurs

Plus mal débuter un match aussi important aurait été difficile puisqu’après à peine 60 secondes M. Louai prenait ses responsabilités et renvoyait prématurément au vestiaire Luhaka, avant dernier défenseur et auteur d’une faute indiscutable sur Da Silva. Réduits à 10 et privés d’un pion essentiel dans l’axe de sa défense, l’URLC se réorganisait et mettait quelque temps à reprendre le fil du match. Les Loups y parvenaient mais sans vraiment arriver à inquiéter l’arrière-garde anversoise sinon que sur quelques coups de pieds arrêtés joliment distillés par Zenadji. L’Antwerp B , obligé de reculer, se contentait quant à lui de contenir les velléités locales mais ne pouvait profiter du surnombre tant la débauche d’énergie des Loups était importante.