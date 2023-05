Fin de saison pour La Louvière Centre : de la déception, de la frustration mais une immense fierté aussi

Le premier, il ne fallait pas très longtemps pour en cerner les contours et de mémoire d’observateurs, rarement on avait vu telle chose. Après 60 secondes, Luhaka, avant-dernier défenseur, ceinturait fautivement Dasilva et se voyait indiquer logiquement le chemin des vestiaires. Dans 90 % des cas, l’arbitre aurait soit fermé les yeux soit décocher jaune mais ici et il faut l’en féliciter, le jeune M. Louai prenait ses responsabilités.

Le second acte se jouait quant à lui à la 70e lorsque Salem, l’autre patron de la défense louviéroise devait sortir sur blessure et que sur la phase qui suivait son remplacement, le malheureux Ousmaïl commettait l’irréparable dans le rectangle.

Entre ces deux moments on avait assisté à une véritable leçon de courage, d’abnégation et de don de soi à laquelle les Loups nous avaient rarement habitués.

Les joueurs de La Louvière Centre ont été saluer une dernière fois les supporters. ©ULP

L’URLC continue d’avancer

”Il y a forcément une grosse déception, de la frustration mais quelle fierté de voir le groupe se comporter de la sorte. Des garçons ont joué à des places complètement inhabituelles et ont tout donné. Nous méritions assurément mieux, pestait, groggy, Sébastien Conte qui avouait qu’en 16 ans de carrière il n’avait jamais vu pareil scenario.

De son côté, Claudio Donisi certes très déçu se tournait déjà vers l’avenir : “Maintenant que les choses sont entérinées nous allons pouvoir avancer. L’obtention de la licence va permettre d’apporter beaucoup de crédibilité à notre projet. Cela a aussi permis de faire un audit complet du club. Tout a été remis à plat et nos investisseurs croient dur comme fer au projet. Le staff et les garçons seront bientôt rencontrés et fixés. L’URLC restera pour tout le monde, joueurs et entraîneurs, un endroit où il fera bon passer pour étoffer sa carte de visite et augmenter sa visibilité”, concluait le manager général louviérois.