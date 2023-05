Pas de premier trophée pour l’ENL Water-polo, battue par Mouscron en finale de la Coupe de Belgique : “Un jour, l’ENL y arrivera” (VIDEOS & PHOTOS)

Malheureusement, à Alost samedi soir, au complexe Aquatopia, les Louviérois ont subi la loi de Mouscron, déjà champion de Belgique et au palmarès impressionnant. Les Dauphins ont fait la course en tête du début à la fin. Même si La Louvière n’a rien lâché, elle a dû s’incliner 15-7 au terme d’un match à sens unique.

”Mouscron a mérité sa victoire. Il y a eu de la maîtrise technique, ils ont assuré leurs passes, là où nous avons commis trop de fautes, ce qui ne nous a pas mis dans de bonnes conditions aux tirs”, commentait Kevin Chavepeyer, le coach louviérois.

Les Louviérois étaient déçus après leur défaite face à Mouscron en finale de la Coupe de Belgique. ©Dumont

Un entraineur un peu remonté envers les arbitres une fois la cérémonie protocolaire terminée. “J’ai vu des choses inadmissibles (comme un coup donné à un gamin de 18 ans). Mouscron a joué très dur et ils ont laissé faire. Pour moi, ils n’ont pas été assez sanctionnés. Mais ça n’enlève rien à leur victoire. Mouscron était de toute façon trop fort, supérieur. Vu sa maitrise technique et tactique, Mouscron n’avait pas besoin de ça venant de l’arbitrage.”

L’ancien joueur de La Louvière, passé entraineur il y a deux ans dans sa piscine, aurait tellement aimé une autre ambiance pour sa dernière à la tête des Louviérois, même s’il ne pouvait que reconnaître la supériorité des Mouscronnois. “L’adversaire a joué de manière calme, posée et ils étaient sereins. Ils ont beaucoup d’expérience. Ce n’était pas assez chez nous pour rivaliser avec Mouscron.”

Il n’empêche que la saison a été belle dans un club qui a décroché un nouveau titre national chez les jeunes dimanche (U15) et qui veut garder cette fibre formatrice. D’ailleurs, quasiment tout le noyau était Louviérois et formé au club.

C'était la dernière de Kevin Chavepeyer à la tête de l'ENL. ©Dumont

”C’est la première saison où on affiche autant d’ambitions en début de saison. Mais on ne peut pas gagner en un claquement de doigts. Il faut s’inspirer de Malines qui a patienté plusieurs années dans le sillage des champions avant d’enfin décrocher un trophée. Un jour, l’ENL y arrivera. L’équipe doit rester soudée et recevoir un renfort peut-être. On a déjà franchi une étape cette saison, il reste à franchir ce cap. Cette première expérience peut être douloureuse dans l’immédiat mais les joueurs vont tourner le bouton.”