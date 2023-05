Neuf joueurs supplémentaires quittent la RAAL dont Beni Badibanga

Aucune autre indication ou précision n’a été ajoutée par le club sur les motivations de “ces séparations” alors que le nom de Nelson Azevedo ne s’y retrouve pas. Le milieu de terrain offensif a pourtant annoncé publiquement son désir d’aller voir ailleurs il y a quelques semaines. De notre côté, on s’étonne sportivement qu’un Badibanga ne continue plus l’aventure. Certes, le courant n’est pas toujours passé mais l’apport sur le terrain restait indéniable pour cet élément offensif. Mais là aussi, aucune précision n’a été apportée. Forcé à partir ? Ou a-t-il de lui-même voulu quitter la meute ?

D’un autre côté, cette communication signifie-t-elle que les autres joueurs non repris dans cette liste seront d’office dans l’effectif de Frédéric Taquin la saison prochaine ? Peut-être mais pas forcément puisqu’on n’a pas plus de précisions. On sait que les Loups sont très convoités, certains suscitant l’intérêt de clubs assurés de la D1B et des clubs comme le RAEC Mons ont eu leurs regards braqués sur Saint-Julien ces dernières semaines.

Pour le reste, les négociations sont certainement toujours en cours et on sait que les Loups veulent augmenter la qualité de leur noyau pour ne plus louper la montée l’année prochaine. Avec 10 joueurs partis, c’est au moins la moitié de l’effectif qui devra être renouvelée.