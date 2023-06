Serge Aurier et William Balikwisha… attendus à la fête de La Louvière Centre lundi

Les Loups, qui perdent leur chef de meute (Sébastien Conte ne poursuit pas) se sont donc concentrés sur leur gala de lundi soir au Tivoli qui viendra clore leur belle saison. Si au départ, les Loups avaient espéré organiser un match de gala avec des stars, ils ont dû revoir leurs intentions.

”Le souci est qu’il fallait les autorisations des clubs pour qu’ils puissent jouer et vu la masse de travail avec la licence ou le tour final, on n’a pas pu les avoir”, explique Claudio Dionisi.

Les stars annoncées devraient toutefois être bien présentes au Tivoli même si ce sera sous forme de Fan Day ou d’ateliers avec les jeunes. Serge Aurier, pote et soutien de Luhaka et Salem, William Balikwisha devraient bien être dans l’enceinte louviéroise. On parle aussi de la présence d’ancien Loups comme Van den Kerkhof ou Bettaieb.

”Ce sera des petits ateliers avec les enfants et les grands joueurs à partir de 20h. Ensuite, des rappeurs français connus viendront mettre le feu au Tivoli pour un concert. Il y a une plateforme et une sono pour faire vivre tout ça, se félicite le manager. Ce n’est pas ouvert seulement qu’à nos jeunes. Tous les gamins de la région sont invités à cette soirée. Et l’entrée est gratuite.”

Une fois cette soirée terminée, les Loups se pencheront sur la prochaine saison : effectif, reprise… Mais pas seulement. L’école des jeunes sera encore plus au centre des attentions de la direction. “C’est aussi pour ça qu’on met ça sur pied pour les enfants lundi. Il y avait tellement à faire qu’on n’a pas pu travailler à fond sur tous les dossiers cette saison. Le club est toujours debout, c’est important car il ne faut pas oublier d’où on vient et on a réussi à trouver un équilibre financier. Avec cette soirée lundi, on voulait aussi marquer le coup.”