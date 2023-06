Serge Aurier était l’invité de marque mais le défenseur de Nottingham Forest n’était pas le seul VIP de la direction : Enes Saglik et Christian Kabasele avaient aussi répondu présents de Chris Luhaka, le défenseur de La Louvière Centre qui opère aussi en coulisses en tant que gestionnaire du matricule 213 avec Fred Salem (lui aussi joueur louviérois).

Christian Kabasele est passé par les VIP de La Louvière Centre avant d'aller sur le terrain du Tivoli. ©Dumont

”Je connais Chris et Fred via Neskens Kebano (NdlR : ancien joueur de Charleroi, aujourd’hui à Fulham) qui est un ami à eux. On s’est rencontré comme ça il y a quelques années. Et puis, je connais aussi très bien Huseyin Kazanci, l’ancien président du club. Si je peux aider en venant à leur gala, moi, ça me va très bien, explique Kabasele. J’ai pu les voir jouer contre Anvers U23 (NdlR : tour final D2/N1 face au barragiste de N1). C’est dommage cette carte rouge si tôt dans la rencontre (NdlR : après quelques secondes). Ça a tout conditionné pour la suite.”

À 32 ans, le joueur n’envisage pas un destin à la Luhaka, passer de l’autre côté de la barrière. “M’investir dans un club ? Plutôt après ma carrière, sourit celui qui ne compte pas rejoindre la D2ACFF. Je ne viens pas renforcer l’URLC. Sinon, je crois que je peux m’inquiéter (rires).”

Enes Saglik est revenu au Tivoli avec grand plaisir. ©Dumont

Ancien joueur du Sporting Charleroi, Enes Saglik était lui aussi présent sur la pelouse du Tivoli pour répondre à cette invitation. Si au départ, un match de gala avait été envisagé, c’est finalement plus un fan day auquel les vedettes ont répondu présents et qui ont vécu l’ambiance mise par les rappeurs, dont Negrito.

Pour le milieu de terrain d’Adanaspor, il était logique d’être présent. “Huseyin Kazanci, l’ancien président du club est un membre de la famille, détaille-t-il. Même s’il n’est plus actif, il accompagne la nouvelle direction. C’était donc normal de venir et de les aider, les soutenir. L’important était aussi d’être là pour les jeunes même si peu m’ont reconnu mais c’est normal, j’ai quitté la Belgique il y a deux ans déjà. Mais j’ai passé un bon moment.”

Surtout, pour l’ancien joueur de Mouscron et de Charleroi, le retour à La Louvière a ravivé de bons souvenirs. “En fait, le Tivoli, c’est là où ma carrière a vraiment débuté. Avec les jeunes Belges, on avait affronté ici l’Italie et j’avais marqué un super but sur coup franc. J’avais 17-18 ans, c’était il y a plus de 12 ans, rigole-t-il. C’était le début de ma carrière au fond.”