Pour l’équipe dirigeante, c’était surtout l’occasion de faire le point sur plusieurs dossiers alors que l’équipe première est pour l’instant orpheline de coach (Conte et l’URLC ayant mis fin à leur collaboration). Mais plus que la satisfaction d’avoir réussi sportivement la saison, c’est surtout en coulisses et sur les points administratifs que le soulagement était le plus impressionnant.

Il est vrai que l’URLC d’aujourd’hui revient de loin et qu’il n’est désormais plus question d’évoquer le spectre d’une faillite d’un club qui se montre donc bien ambitieux. Tant pour l’équipe première que pour les jeunes.

Saison 2022-2023

”Une petite magie”

Après avoir connu une saison rocambolesque avec une relégation sportive en D2ACFF, l’URLC, drivée par Chris Luhaka et Fred Salem, était attendu au tournant. Un début de saison mitigé, plusieurs coachs… mais des résultats sportifs qui ont mené les Loups vers le tour final.

”On n’avait plus rien et petit à petit, les résultats ont suivi et on nous regardait différemment, se souvient Ozair Hakimi, joueur mais aussi soutien à l’équipe dirigeante. Des portes se sont fermées en termes de sponsor mais on a finalement réussi une petite magie sans véritablement d’aide logistique au départ. On a visé la montée sans beaucoup de moyens. On a laissé au club un an et ils ont réussi le défi.”

Les futures ambitions

”La D1B est un rêve”

Partant de cette saison réussie, le club ne veut pas faire une saison anonyme la saison prochaine. Le titre sera clairement indiqué dans les objectifs. “Effectivement, on doit penser à cela après ce qu’il nous est arrivé cette saison, répond Christopher Luhaka. Sans vouloir le jouer, on voit ce qu’on a eu. On doit revoir nos ambitions. L’année passée, on a surtout pensé à la restructuration, on a réussi. Maintenant, on va revoir nos objectifs.”

Lors de la présentation, le club a clairement évoqué la D1B. Un échelon que les Loups espèrent pouvoir viser une fois la Nationale 1 retrouvée. “Si on monte de division, dans un premier temps, l’objectif sera un ou deux ans d’adaptation. Mais on voudra toujours terminer le plus haut possible car notre objectif reste de gagner tous les matchs. Est-ce qu’on doit passer une étape rapidement ? Ou plutôt prendre notre temps ? Restructurer ou solidifier ? Ou prendre notre temps ? On verra”, lance Luhaka.

Dans la présentation, le niveau D1B a clairement été pointé. “C’est un rêve parmi tant d’autres”, souffle Hakimi.

Sébastien Conte a dirigé l'équipe de l'URLC quelques semaines. ©ULP

Futur coach

”Un profil UEFA Pro”

Il y a quelques jours, La Louvière Centre se séparait de son coach, Sébastien Conte. Une fin de collaboration d’un commun accord. Cette saison, les coachs se sont succédé au Tivoli pour l’URLC : Massano, Gaspard, Demiral, Conte… sans compter les intérimaires. Les Loups cherchent désormais plus de stabilité pour atteindre leurs objectifs. “Le coach Conte a fait un super travail, comme tous les coachs passés. Mais on veut essayer de se professionnaliser au maximum et avec les disponibilités de Sébastien, ce n’était pas possible. Dès son arrivée, il avait déjà réduit la charge d’entrainements, se souvient Luhaka. Si on veut être performant, il faut plus d’entrainements.”

La direction devrait annoncer dans les prochains jours le nom du successeur. “Il y a eu énormément de CV arrivés depuis quelque temps. On a profil précis en tête, on l’a déjà rencontré et ça devrait se faire dans les prochains jours car les discussions sont très avancées. C’est un profil UEFA Pro qui est prêt à s’investir comme nous le souhaitons.”

Centre de formation

”Objectif : 300 jeunes ! Rêvons.”

Il y a quelques années, le contingent jeunes de La Louvière Centre avoisinait presque les 700 unités. Aujourd’hui, on ne dira plus que le Stade Raymond Dienne est vide mais il n’est plus aussi vivant qu’auparavant et le club compte aujourd’hui maximum 90 jeunes. Après avoir restructuré le club et l’avoir assaini, la direction va désormais s’attacher à redonner du peps au centre de formation.

”L’objectif, c’est 300 jeunes ! Il faut rêver. Mais on pourrait facilement y arriver ou s’y rapprocher quand on voit l’intérêt que notre club suscite à nouveau, se félicite Ozair Hakimi. Avec le complexe à Dienne, on a quand même une mine d’or. C’est tout de même cinq terrains avec synthétiques, une tribune, des vestiaires et deux buvettes. Le nouvel objectif du club, c’est clairement de le développer au maximum. 300 jeunes, il faut évidemment voir si c’est faisable mais c’est un peu comme le tour final cette saison. Avec une meilleure organisation, on peut viser de meilleurs tournois pour attirer encore plus la lumière ici. Il faut de toute façon améliorer le centre. On peut y arriver comme dans les clubs pros.”

À la barre de l’équipe dirigeante, Chris Luhaka fait aussi du centre de formation son cheval de bataille. “On sent que la confiance revient petit à petit. Quand je suis arrivé, à mon époque, on comptait 700 jeunes mais le club était très bien géré par Huseyin Kazanci. Je veux m’en inspirer. Et on profite de l’élan positif sur le terrain. Les joueurs pro présents, on aimerait qu’ils deviennent des parrains de nos équipes de jeunes.”

Concrètement, les Loups ont un rêve : “Améliorer le centre en y accentuant la restauration, en ajoutant une salle de soin, une salle de sports”, s’enthousiasme Hakimi.

Dans ce sens, l’URLC a annoncé clairement plancher sur un dossier de subsides pour remettre Dienne au-devant de la scène des jeunes. “Ce qu’on veut c’est que les gamins continuent à rêver foot avec nous et d’être connus partout, lance Luhaka. “Nous venons de partout et ça permet d’être connus.”

Les jeunes, le prochain grand chantier de l'équipe dirigeante de La Louvière Centre. ©Dumont

La licence Nationale 1

”Pas un message à nos détracteurs”

Pour remplir et cocher toutes les bonnes cases de ce genre de dossier, la direction pourra s’appuyer sur son équipe soudée. Avec, entre autres, l’avocat Renaud Duchêne, le manager Claudio Donisi ou encore le comptable Calo Latragna, bien soutenue par la Ville, l’équipe a réussi son pari de recevoir la licence N1. Un sésame que les Loups ne pourront pas utiliser cette saison car ils ont échoué de peu pour la montée mais qui pour lequel, le soulagement était de rigueur. La montagne était énorme et ils ont finalement réussi à la gravir sans casse.

”En fait, le plus important pour nous cette saison, ce n’était pas forcément le tour final mais plus la licence. On a finalement pu prouver à tout le monde qu’on pouvait y arriver alors que personne ne croyait en nous, se souvient le défenseur. Ce n’est pas un message à nos détracteurs. Mais finalement, à force de travail, dans la discrétion, on peut y arriver. Notre manière de faire, c’est le travail en toute discrétion et il parle pour nous.”

Serge Aurier veut aider et soutenir son ami Christopher Luhaka (grand, au centre) à La Louvière Centre. Ici sur la photo avec Enes Saglik (gauche) et Christian Kabasele (droite). ©Dumont

Serge Aurier et l’ambiance au Tivoli

”Serge va s’investir plus”

Pour l’équipe dirigeante, l’ambiance mise par les rappeurs dont Negrito au Tivoli et la présence de guests stars dont Serge Aurier était aussi une belle façon de refermer ce chapitre et de commencer à écrire les lignes du suivant. “Serge va s’investir davantage, dévoile Christopher Luhaka. Sa présence ce lundi pour nous était du bonheur car c’est un sponsor principal. Toute l’année, j’ai essayé de le convaincre et quand il a vu l’engouement suite au tour final, il a voulu suivre. C’est une bonne nouvelle. On va désormais finaliser ça.”

L’un des prochains défis, ce sera de convaincre aussi tous ces jeunes venus reprendre en chœur les chants de Negrito. De l’ambiance assurée davantage les samedis au Tivoli la saison prochaine. “Pour y arriver, on doit surtout travailler sur la communication, sur davantage d’interactions avec ce public car on voit qu’il y a clairement moyen de créer quelque chose à La Louvière. Negrito était ravi de cet accueil et les Ultras Cool étaient heureux. C’est motivant.”