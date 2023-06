Le parcours du jogging de La Louvière modifié : “le final, en montée, devra être pris en compte par les participants”

5 000 participants ?

En 2019, le jogging de La Louvière, alors en pleine expansion, avait attiré près de 4 000 participants adultes et presque 1 000 enfants. “Comme chaque année, on veut faire mieux et donc l’objectif sera de dépasser les 5 000 participants au total. On veut également atteindre les 1 000 participants tous âges confondus pour le kilomètre jeunes c’est pourquoi on a continué à développer le Challenge des Petits Loups qui a mobilisé 15 écoles différentes cette année de tous les réseaux et rassemblé 2 500 enfants qui ont eu l’opportunité de se mesurer eux aussi à un parcours de 1 000m. L’objectif était de les initier à la course à pied et de motiver les parents à les inscrire au kilomètre jeunes.”

Autre nouveauté, la Ville a augmenté le nombre de lauréats à une médaille lors du kilomètre jeune. “On essaye d’augmenter ce nombre chaque année et pour cette édition, il y aura 10 médaillés par catégorie d’âge et de sexe soit 60 lauréats. Par contre ce qui n’a pas changé, c’est le montant de l’inscription qui n’a pas évolué depuis plusieurs années.”

Il est toujours de 4 à 5 euros pour le kilomètre jeunes selon la date d’inscription et de 10 à 12 euros pour les adultes.

En marge du jogging, la braderie battra son plein durant tout le week-end à La Louvière de même que les fêtes de la musique. De plus, sur le plan sportif, pour ceux qui préfèrent la canne à pêche aux baskets, les étangs de Strépy organisent leur 22e Grand Prix de pêche au coup par coup. Il est également possible de faire le même parcours que les joggeurs mais cette fois, en marchant et pour le prix de 5 euros.

Toutes les infos sur le site de la Maison du Sport de La Louvière.