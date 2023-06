L’international ivoirien Serge Aurier investit à La Louvière Centre en D2ACFF: “Apporter mon expérience et faire progresser le club” (VIDEO)

Serge, quel est votre apport dans ce club ? Surtout financier?

”C’est un peu de tout. Au départ, c’était surtout un soutien moral et jouer sur mon image et puis, ils ont eu besoin de moi. Mais l’important n’est pas le financier. Je ne veux pas qu’on parle d’argent car ce n’est pas une question d’argent. C’est une question d’amitié. Quand j’ai été sollicité, c’était pour accompagner les gens, pour investir. C’est surtout un plaisir de pouvoir apporter quelque chose. J’essaie de répondre à leurs attentes. Ils sont mieux placés que moi au sein du club. Je me fie toujours à eux, je m’adapte et j’essaie de m’investir avec le peu de temps que j’ai, comme je peux. S’il faut apporter quelque chose, je suis là mais plus aussi via mon expérience personnelle et dans le football.”

guillement "Mon apport est varié: soutien moral, mon image et financier."

Ça veut dire que dans les vestiaires de Premier League, on a entendu parler de l’URLC ?

”C’est vrai que je suis content et fier de parler de mon ami qui gère un club en Belgique. J’ai suivi le mouvement pour apporter mon expérience et je suis content d’en faire profiter même en Angleterre. Quand je fais un truc, je le fais à fond. J’ai voulu apporter mon soutien à ce club et je crois qu’il y a de grandes choses à faire. Et puis, je crois que c’est arrivé au bon moment.”

Comment ça se passait au début ? La situation du club était compliquée.

”C’était difficile, c’est vrai. J’ai pu m’en rendre compte en assistant à beaucoup de réunions grâce au téléphone.”

Vous êtes donc impliqués quasiment au quotidien ?

”Il le faut. Pour moi, c’est un bon projet. Quand tu connais le foot, avec de l’expérience, ça peut marcher mais on ne s’enflamme pas. La situation aujourd’hui est beaucoup plus stable qu’au début. Mais on peut encore faire mieux. On peut progresser et c’est pour ça que je suis là.”

Au moment où Chris, votre ami, a repris la gestion du club en janvier 2022, l’URLC était dans les difficultés financières et avait connu pas mal de rebondissements en coulisses. Vous ne vous êtes pas demandé ce qu’il venait faire dans cette galère ?

”Évidemment, j’y ai pensé. J’ai essayé d’avoir les bonnes informations et d’éviter les pièges. Avec Chris, on ne se cache rien. On se dit tout et je donne mon avis. Je sais un peu comment ça se passe mais derrière, je vois qu’ils font ce qu’ils peuvent. Quand tu vois la saison qu’ils ont fait, sportivement, ça s’est joué à très peu pour la montée. Avec un peu plus de travail, le club pourra nourrir plus d’ambitions.”

Ils ont d’ailleurs annoncé viser la montée. Ils ont aussi parlé de D1B à moyens termes…

”Pourquoi pas ? Aujourd’hui, le club a fait une bonne saison avec le tour final. Avec très peu de moyens, ils ont réussi quelque chose. De tels résultats et plus de sérieux, cela attire le regard. Évidemment, j’aurais préféré mieux mais il faut souligner d’abord le travail magnifique réalisé. Maintenant, il faut préparer la prochaine saison plus intelligemment et on aura plus d’ambitions.”

Cette expérience à l’URLC pourrait vous donner des envies de reconversion une fois votre carrière terminée ?

”Pourquoi pas ? Je me prépare aussi même si on ne sait pas de quoi demain sera fait. Aujourd’hui, j’ai surtout envie d’apporter mon expérience. Je suis content d’accompagner mais pour moi, c’est finalement aussi une expérience. Le but ? Voir grandir le club. On verra d’ici-là et si un truc est à faire, pourquoi ne pas m’impliquer davantage. Aujourd’hui, on ne parle pas encore de président Aurier (rires).”

Vous avez découvert le Tivoli, vous en pensez quoi ?

”Le stade est assez sympa. Il n’y avait pas beaucoup de monde mais il y avait de l’ambiance (NdlR : le club avait invité des rappeurs dont Negrito qui ont mis le feu). J’espère que ma prochaine visite, ce sera pour un match et avec plus d’ambiance. Je suis content d’être venu et d’avoir pu regarder où j’avais mis les pieds. Et puis, il y a l’émotion que les gens avaient, ressentaient. On va continuer à pousser ce projet tout en laissant les gens travailler tranquillement. Et on ira où on doit aller petit à petit.”