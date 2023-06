La RUS Binche va lancer son équipe dames

L’idée n’est pas d’aller immédiatement jouer les premiers rôles. “Non. Au début, on veut vraiment le faire pour du plaisir, créer un groupe, y mettre de l’ambiance et voir après ce qu’on peut aller chercher. Pour l’instant, on a un beau petit groupe qui se forme et on aimerait tourner avec 20-25 joueuses. J’invite toutes les intéressées à me contacter.”

L’équipe évoluera sur le synthétique de Leval. “À Binche, que ce soit chez les messieurs ou les jeunes, les projets se développent bien et ils ont aussi d’autres projets en vue. Il ne manquait que les filles au fond.”