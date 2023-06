Basket-ball : Il faudra compter la saison prochaine avec Ganshoren Dames

Les Schaerbeekoises du Canter Viviani et Rialland viennent renforcer Ganshoren R2 qui continue à faire confiance à ses jeunes. “On a un noyau de 20 joueuses pour les U19 régionales, la P1 et la R2. Jouer le top ce sera bien, et la montée ce serait encore mieux. Globalement, on reste un club qui propose un circuit de formation dans lequel on essaye que chaque jeune trouve sa place.”

Avec des titres individuels et collectifs, on a beaucoup vu Ganshoren ce printemps dans les compétitions 3X3. “C’est Laura Dillien qui a organisé les participations de notre club, explique Samantha qui évoque aussi la philosophie du club bruxellois dont elle est devenue membre signataire. Avec Laura, on a beaucoup discuté. Vers quoi voulait-on aller ? Soit on s’inscrivait dans des tournois d’après-saison en 5 contre 5 comme on en a fait toute l’année soit on allait vers le 3X3. On ne regrette pas ce choix en direction d’une discipline moderne. Au niveau placement et vision du jeu, on voit clairement l’évolution pour nos joueuses. La technique et la force individuelle qu’on a en 3X3 se mettent au service du collectif.”

Ganshoren continuera à être présent dans le 3X3. Il s’inscrira au tournoi international de Courtrai en décembre où il sera représenté des U12 aux U19.

”On participe à des tournois qui ont du sens pour nous. Des U10 aux U15, on a en plus un suivi des parents qui est incroyable. Quand on a un tournoi de 3X3, il y a un groupe WhatsApp. On voit qui est disponible. On n’essaye pas de faire la meilleure équipe, on fait un groupe équitable où tout le monde est mélangé”, confirme Vanthienen, également directrice technique.

Ganshoren voit aussi des administrateurs historiques quitter le club. “Ce sont des départs naturels. Jean-Marc Dumont, trésorier, et Henri Goaverts, président, partent après 12 et 7 ans de bons et loyaux services. Ils donneront encore des conseils et un coup de main comme Jean-Marc avec La Balade Gourmande. Nicolas Laurent est le nouveau président et Carole Van De Maele la nouvelle trésorière”, conclut Samantah Vanthienen.