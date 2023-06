Bingo pour la première de la Thoracique au Challenge Delhalle (VIDEOS)

Le parcours de la Thoracique de Braine-le-Comte a eu lieu dans le Bois de la Houssière. ©Dumont

”C’est un challenge nature et notre course s’inscrit tout naturellement dans cette optique avec le Bois de la Houssière, se félicite Jacques De Rassenfosse, président du HAC. Nous n’avons pas d’installations mais nous avons le bois.”

Outre la masse du contingent au départ (un club était venu en car), le Challenge Delhalle amenait avec lui aussi un plateau relevé. Sur la distance du 12,4 km, reprise au Challenge, les jumeaux El Matougui ont été les plus rapides et se sont disputés la victoire. Lahcen laissant toutefois Mourad passer en premier et doubler après sa victoire sur la Djiblotinne six jours auparavant.

Mourad El Matougui (droite) a devancé son jumeau Lahcen sur la ligne d'arrivée à la Thoracique 2023 pour le Challenge Delhalle. ©Dumont

”Moi, cela reste des courses de reprise après une entorse, rigole Lahcen, deuxième. Mais même sans moi, il aurait gagné.” Les jumeaux ont terminé avec trois minutes d’avance sur le troisième et pourtant… ils ont été ralentis par la présence de deux chevaux sur le parcours.

Pour avoir autant d’avance, les frangins ont pris rapidement la course en mains. “Après deux kilomètres, on est parti seuls, raconte Mourad, le lauréat. Pour moi, c’était un peu un parcours d’entrainement. Avec mon boulot, préparateur de commandes, il est difficile de m’entrainer régulièrement.”

Pour son prochain rendez-vous, Mourad pourrait viser le triplé si son emploi du temps et son boulot lui permettent de prendre part aux Forges de la Forêt à Habay samedi 17. Le Jogging de La Louvière pourrait aussi être au programme le 18 juin.

Louis Vaudoisey, lauréat du 6,6 km de la Thoracique de Braine-le-Comte 2023. ©Dumont

Par contre, pas de course en Belgique pour le prochain jogging de Louis Vaudoisey, le lauréat de la petite distance qui ira disputer un trail en France. À 28 ans, il s’était inscrit sur le 6,6 brainois pour ne pas voir son genou trop souffrir sur le 12. Il est arrivé avec une minute d’avance. “J’ai été surpris de voir autant de monde partir sur le 12, souffle le Bruxellois qui a battu son record aux 20 km de Bruxelles il y a deux semaines. Je me suis retrouvé vite seul et j’ai tout donné. C’est super comme parcours, c’est quasiment jamais plat, ça alterne bien et c’est parfois accidenté. C’est chouette.”

À lire aussi

6,6 km

1. Louis Vaudoisey 24 : 38

2. Charles Brusten 25 : 38

3. Thomas Bascourt 27 : 18

12,4 km (Delhalle)