Laurent Lemoine quitte Lommel pour Deinze, toujours en Challenger Pro League : “Je cherchais un club ambitieux”

Un changement de cadre pour le Louviérois après trois saisons dans le Limbourg où il arrivait en fin de contrat.

”Il y a eu d’autres intérêts, mais celui de Deinze a été bien plus concret, se rappelle le défenseur. En quelques jours, c’était ficelé. Je me sentais désiré et le projet qu’ils m’ont présenté était alléchant. Le club a été repris par des Japonais et il y a eu pas mal de transformations, notamment en termes d’installations, d’outils à disposition des joueurs (kiné, fitness, matériel…). Tout a été revu pour attirer de très bons joueurs. Le club dispose d’un chef étoilé notamment, des coachs ont connu la Premier League ou la Serie A.”

Autant d’indications qui rencontraient ses envies, d’autant qu’il avait l’impression d’avoir fait le tour de la question à quelques mètres de la frontière néerlandaise.

”À Lommel, la boucle était bouclée pour moi. J’ai besoin de ressentir la possibilité du développement personnel et je ne le retrouvais plus à Lommel, explique ce passionné de cyclisme et amoureux des longues sorties. Ça peut paraître étonnant de rejoindre un club qui a terminé à une moins bonne place, mais je sens de l’ambition à Deinze. À Lommel, il y a de l’argent, mais le club ne joue pas encore pour la montée et moi clairement, je voulais retrouver cette ambition-là. Mon prochain club devait être soit un club de D1A soit un club ambitieux de D1B et Deinze cochait beaucoup de cases. Et puis, je suis un homme de défis, de challenges comme quand je suis arrivé à Lommel. Je fonctionne beaucoup à l’instinct.”

En avril, Laurent Lemoine marquait contre Deinze.

Intérêts étrangers

À seulement 25 ans, Laurent Lemoine fait déjà partie des cadres en Challenger Pro League. Son expérience à Lommel a renforcé ce côté-là chez lui.

”J’étais un des plus vieux, souffle-t-il. Je devais donc souvent jouer les guides pour les jeunes, les réprimander, les conseiller. Je l’ai toujours fait avec plaisir, mais c’est très énergivore aussi. Je voulais retrouver un groupe plus mature, un contexte où je pouvais me concentrer davantage sur moi et mes performances sur le terrain. Cette saison à Lommel, pour cette raison-là, n’a pas été la saison que j’aurais espérée.”

Après Roulers, Malines et Lommel, le défenseur aurait pu avoir envie d’aller chercher un défi à l’étranger, n’ayant plus rien à prouver à cet échelon en Belgique. De l’intérêt, il y en a eu d’ailleurs.

Laurent Lemoine était apprécié des supporters de Lommel.

”Mais c’était surtout exotique, répond le joueur. Financièrement, cela aurait été très intéressant, mais j’aurai été moins exposé dans ce genre de championnat. Et puis, mon épouse termine son master en ingénieur de gestion dans quelques jours. Après avoir consenti autant de sacrifices pour ses études, je ne me voyais pas trop l’obliger à me suivre à l’étranger alors que la vie active s’ouvre à elle. Pour s’épanouir, il faut que tous les ingrédients soient réunis. Deinze était le choix idéal pour arriver au meilleur compromis : sportif, financier et vie privée. Je vais y retrouver aussi des amis ou des joueurs que j’ai déjà affrontés ou d’anciens équipiers brugeois. Je connais une bonne partie de l’effectif déjà (De Belder, Janssens…). C’est super et c’est motivant pour reprendre.”