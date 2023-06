Louka Franco a prolongé à la RAAL : “Mon objectif est de toujours progresser pour atteindre la D1”

”Cela fait sept ans que je suis là, la stabilité que j’y trouve a pesé dans la balance mais pas seulement. Je suis connu des supporters, j’ai confiance dans le travail de recrutement même si pour le moment, la direction reste discrète, explique le numéro 22. Le club a été reconnaissant et puis, j’ai prolongé pour deux saisons, ce qui était un élément important car je devais aussi faire un choix avec mon boulot (NdlR : prof d’éducation physique). L’année prochaine, vu le contexte encore plus professionnel que le club veut instaurer, ce n’était plus possible.”

Les négociations et discussions ont donc permis à tout le monde de s’y retrouver et Louka peut donc déjà se projeter sur la prochaine saison durant laquelle les Loups se montreront ambitieux. Encore plus que lors du défunt championnat. Et à 25 ans, le Carolo entend encore plus apporter sa pierre à l’édifice louviérois.

”J’espère encore évoluer individuellement et continuer à apporter à l’équipe. Je suis parti de la D3 amateurs et j’ai toujours progressé. Je ne suis plus le même qu’en 2017. La saison dernière, c’était une première en N1 et j’ai acquis de l’expérience durant la saison mais aussi en affrontant des équipes comme Liège, le Patro ou même Winkel. C’est vraiment de l’expérience globale de la série et j’ai pu constater qu’il y avait une différence avec la D2ACFF. Mon objectif est de toujours progresser pour atteindre la D1 et avec dans le vestiaire des gars comme Floriano, Maxime et Fadel, il y a une certaine stabilité, affirme celui qui aura à cœur de connaître une deuxième saison en N1 bien meilleure que les derniers mois. C’est vrai que j’ai connu une période délicate sans jouer. Mais avec le coach, on a discuté, il avait ses arguments, moi les miens. Je n’étais pas à 100 % mais j’ai bien terminé la saison et je sais que je donnerai tout pour répondre à leurs attentes la saison prochaine.”

Malheureusement, en entrant dans le vestiaire à la reprise, Louka Franco aura perdu un de ses repères : Thomas Vanhecke, avec qui il jouait depuis 22 ans. “Ça va faire bizarre en effet, souffle Louka. Il va me manquer. C’est un gros pincement au cœur car ce n’est pas seulement un équipier, c’est un ami, mon frère.”