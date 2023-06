L’entraineur de 65 ans originaire de Rijeka, où les Loups ont déjà organisé un stage pour les jeunes et d’où viennent aussi les anciens coachs Vostic et Sunjic, dispose d’une solide expérience tant comme ancien joueur que comme coach.

”Après sa carrière de joueur, Tatsi a ensuite embrassé une carrière de coach au début des années 90 où il s’est essentiellement consacré à la formation des jeunes du Primorje Rijeka tout en assurant le rôle de T2 pour l’équipe senior pendant 10 ans. En 2004, il était le T1 de l’équipe senior lorsque le Primorje Rijeka a terminé à la troisième place de la champion’s League de water-polo. Tatsi a aussi entraîné plusieurs saisons les équipes nationales jeunes de la Croatie et l’équipe nationale senior de Slovénie avant de revenir entraîner les jeunes de Rijeka de 2008 à 2019. À la suite de cela, il a entraîné deux saisons en Égypte et la saison dernière à Aix-les-Bains (Savoie)”, présente le club via un communiqué.

Le nouveau coach endossera aussi le rôle de directeur technique de l’ENL WP. “Après une collaboration de deux ans réussie avec Kevin Chavepeyer, le club fait le pari d’un nouveau coach professionnel croate afin de faire encore monter le niveau technique et tactique de ses joueurs (seniors et jeunes).”