Le Sonégien Julien Vanbellaiengh a remporté son tout premier triathlon

”Quelle sensation d’arriver sur le tapis rouge et voir la banderole, se souvient le triathlète de 29 ans. Déjà quand je pose le vélo, je suis deuxième et ma transition est réussie, ce qui fait que je pars en tête pour la course à pied. C’est une de mes spécialités. On se sent poussé des ailes dans ces moments-là.”

Coaché par Ives D’Harveng (Start Today) depuis ses débuts sur la discipline il y a trois ans et demi, le Sonégien ne fait que progresser. Et ses résultats s’en ressentent.

”C’est vrai que je suis en confiance et le travail réalisé sur le vélo cet hiver paie. C’est mon point faible alors cet hiver, on avait vraiment mis le focus là-dessus, se souvient-il. Avant j’étais à du 35 de moyenne. Maintenant, je pointe à 40. C’est une belle progression. À l’Euro, si la natation n’avait pas été annulée, j’aurai pu m’assurer un podium. C’est dommage. J’ai tout de même gagné quatre places et plusieurs minutes par rapport à l’année passée.”

La forme étant étincelante, Julien Vanbellaiengh ne compte pas s’arrêter là. Au programme pour lui ces prochains jours, un nouveau triathlon distance olympique en Flandre avant de couper. “Je vais m’arrêter un mois pour de la préparation ensuite. Il faut pouvoir refaire du jus. En août, je suis inscrit sur l’Euro d’aquathlon (course à pied et natation) et en septembre, ce sera un nouveau triathlon distance olympique en Espagne. Je terminerai alors le programme avec un demi Ironman en Turquie pour aller chercher une nouvelle qualification pour le Championnat du monde 2024 en Nouvelle-Zélande.”

Alors qu’il commence à enchaîner les performances et à atteindre de nouveaux objectifs, Julien Vanbellaiengh ne compte pas pour autant se brûler les ailes et en se précipitant sur la distance mythique de l’Ironman même si comme tout triathlète, il rêve de participer à Hawaï. “Je passe d’abord progressivement sur le demi Ironman et puis on verra. Je ne suis pas encore prêt à passer sur marathon. Ce ne sont pas les mêmes entraînements, il faut plus d’endurance alors que sur 10 et semi, c’est plus de l’intensité. Il faut d’abord avoir ses bases en rapidité. D’ici deux ans, je verrai où j’en suis sur demi et on avisera. Si je dois me fixer un délai, je dirai plutôt cinq ans alors pour passer encore un autre palier.”