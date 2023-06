T2, T3 trouvés et un effectif qui prend forme : la RAAL avance pour la saison prochaine

Dans le même temps, la direction a aussi trouvé les remplaçants de Nicolas Baquet et Johan Bombart. Départs, arrivées, prolongations… on fait le point. Aussi sur les cas particuliers.

Les arrivées

Avec cinq nouveaux Loups, l’effectif de Frédéric Taquin n’est évidemment pas encore au complet. D’autant que pour l’instant, aucun gardien ne pointe encore à l’horizon même si évidemment on se doute que les recherches s’intensifient pour un poste aussi important.

Les profils annoncés sont pour l’instant variés. Aux joueurs connus de la série et de La Louvière, Jorn Vancamp, Joël Ito et Maxence Maisonneuve, Axel Benoit et Adam Ben Addou font office d’inconnus mais en qui le club croit. À l’image d’un Maxime Pau qui avait été la révélation du 2e tour à la RAAL.

À lire aussi

guillement "Nelson nous a mentionné son envie de partir mais il n'y a pas encore de solution trouvée."

Les départs

Si neuf noms avaient été officialisés partants dans une communication officielle du club, trois joueurs ont eu droit à une annonce particulière : Vanhecke (Mons), Lambo (Lokeren) et Francotte (Francs Borains). Trois joueurs sur qui la RAAL comptait pourtant pour la saison prochaine et dont les départs sonnent surtout comme une grosse perte.

”Au-delà du sportif, ce sont aussi des gens avec qui on s’entend bien, souffle David Verwilghen, le directeur sportif. Les trois joueurs étaient sous contrat et on voulait les conserver. Pour Junior, c’était un choix sportif individuel et il estimait que Lokeren était plus en adéquation avec ce qu’il cherchait. Pour Mathias, on ne voulait pas non plus le laisser partir mais à un moment, il faut respecter le choix des joueurs. Ils sont partis en bons termes.”

À lire aussi

Les prolongations

Après avoir vu les départs, les supporters ont commencé à être rassurés quand les premières prolongations ont été dévoilées et pas n’importe lesquelles : Vanzo, Franco ou encore Soumaré étant clairement des joueurs auxquels les fans s’identifient et ils ont été rejoints dans leur clan par Pau, Calant et Faye. Pourtant, de l’intérêt avait été porté à certains de ces profils. “Que ce soit Louka ou Floriano, on n’a jamais eu peur de les perdre. On était plus dans l’envie de trouver une solution que de vouloir partir.”

Les autres cas

De l’effectif de la saison dernière, il reste cinq noms dont l’avenir reste flou : Azevedo, Gueulette, Liongola, Corneillie et Bangoura. Pourtant Azevedo avait, lui-même, annoncé son départ. Mais aujourd'hui, il est toujours Louviérois. “Ce sont des joueurs qui sont toujours sous contrat avec nous jusque 2024, affirme le directeur sportif. Nelson nous a mentionné son envie de partir mais aujourd’hui, on n’a pas trouvé de solution de départ. Comme pour les autres, il n’y a pas de fumée blanche donc ils sont toujours sous contrat. Pour Victor (NdlR : élu Loup de l’année), on se dirige toutefois plus vers une prolongation. Concernant Yady, il est conscient qu’on allait recruter des profils offensifs et que la concurrence sera rude.”

À lire aussi

Mickaël Seoudi a fait quasiment toute sa carrière en Belgique. Il intègre le staff des Loups comme T2. ©BELGA

Frédéric Taquin connait ses nouveaux adjoints

Parmi les annonces officielles de la RAAL ces dernières semaines, les retraits du staff de Nicolas Baquet et Johan Bombart ont eu l’effet d’une bombe même si les deux personnalités restent bien au sein de la Wolves Academy. Ces postes vacants de T2 et T3 ont finalement trouvé preneur avec les arrivées de Mickaël Seoudi (ex-Olympic, Mouscron, Brussels…) et Loris Viroux (ex-Seraing). Les deux hommes ont d’ailleurs déjà été présentés lors du gala de la RAAL il y a quelques jours.

”Avec Frédéric et Nicolas (NdlR : Frutos), on cherchait plus des compétences que des noms, explique David Verwilghen. On avait d’ailleurs déterminé un canevas de connaissances et compétences pour cibler des noms. On ne se concentrait pas vraiment d’abord sur les noms.”