A 33 ans, le keeper est un joueur d'expérience: Beerschot, Ostende, Lierse, White Star, NEC Nijmegen, Stade Lavalois, Le Havre, Westerlo, ... Il avait perdu son brassard de capitaine et sa place de numéro 1 au Beerschot il y a quelques mois déjà.

"On est assez content, s'enthousiasme David Verwilghen, le directeur sportif de la RAAL. "C'est un joueur d’expérience qui compte à vu de nez et de mémoire 300 matchs en pro. C'est du très haut niveau de D1A et D1B ou Ligue 2 en France. C'est un gardien qui va assurer et surtout il a un très bon jeu au pied, c'est quasiment un numéro 10. Et il a aussi une âme de leader. Il va porter le groupe vers le haut avec son professionnalisme. Et puis, il a connu des montées. C'est important."