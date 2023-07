La RUS Binche ne veut pas brûler les étapes mais voudra confirmer en D2ACFF

À lire aussi

Après avoir rappelé la réussite qui suit les Binchois depuis les quatre dernières années avec deux montées successives de P1 en D2ACFF et un tour final disputé cette saison, le président Damien Schena a appelé à ne pas trop s’emballer même si le club a attiré des joueurs intéressants pour cette série (Patris, Saidane, Kalonji) et qu’elle a conservé une belle ossature.

”Ce sont quatre belles années et pourtant, on n’a jamais voulu brûler les étapes, commence-t-il. On veut continuer calmement et avancer avec nos moyens sans aller trop vite. La montée la saison prochaine n’est pas la priorité. On espère tout d’abord faire aussi bien tout en maintenant cette dynamique dans le club. On parle évidemment beaucoup de la scission de la N1 pour la saison 2024-2025 mais nous n’allons pas déroger à nos principes qui sont de ne pas mettre de pression sur qui que ce soit.”

De multiples investissements

Depuis la fusion entre l’Entente binchoise et la RUS Binchoise il y a quatre ans, le club travaille en coulisses pour devenir un représentant du Centre et du Hainaut qui compte dans les séries nationales. L’arrivée de Fabrice Silvagni pour coacher les Lions et l’intégration de Jean-Louis d’Acchille, après avoir quitté ses fonctions de coach de la D2ACFF, dans la cellule sportive s’inscrit justement dans cette volonté.

Mais la direction n’en oublie pas non plus la base. “Il y a quatre ans, nous n’avions que 186 jeunes. Aujourd’hui, ils sont plus de 400, se félicite Damien Schena. Il y a un travail de fond qui paie ses fruits. À côté de ça, d’autres investissements sont faits comme la création d’une équipe dames et un team vétérans est aussi dans les cartons. On peut aussi compter sur la Ville pour nous soutenir.”

À Leval, là où les jeunes s’entrainent, le complexe comptera bientôt un nouveau synthétique et quatre nouveaux vestiaires mais le stade Vachaudez va aussi recevoir un petit coup de pouce pour d’éventuelles ambitions futures. L’éclairage sera bientôt augmenté, un montant de 70 000€ a d’ailleurs été ajouté au budget de la Ville pour cela. “C’est indispensable si, un jour, le club veut demander la licence et veut jouer le samedi soir”, précise Frédéric Tilmant, l’échevin des Sports.

Des abonnements à 50€

Cette envie de pouvoir jouer le samedi soir, elle est bien présente dans l’esprit des Lions. En (longue) période de carnaval, Vachaudez se remplit difficilement le dimanche. Dans l’idée d’attirer aussi plus de monde, il est déjà possible d’avoir un abonnement à 50€. Un prix plus que démocratique fixé avec une petite idée derrière la tête. “On pourra ainsi voir le potentiel public à attirer”, affirme Laurent Vanduille, le responsable communication.

Challenge Cicero

Mars 2022, la RUS Binche et l’Entité Manageoise ont été frappées de plein fouet par l’accident tragique du Carnaval de Strépy qui a marqué toute la région. Pour rendre hommage à Frédéric Cicero, ancien responsable des jeunes à Manage qui devait devenir directeur général à Binche, les deux clubs vont lancer le Challenge Cicero. La première édition est programmée le 16 août. “Les bénéfices seront reversés à une association qui vient en aide aux familles des victimes.”