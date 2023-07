Le Stage DM est de retour : “pour perpétuer le travail de Gaetan”

”Dès l’arrivée le dimanche, ils auront déjà un premier entrainement, prévient David Delferière. Au total, ils auront jusque 17-18 séances d’1h15 sur les cinq jours.”

En internat, au Collègue Saint-Vincent de Soignies, pour 350€, les footballeurs en herbe vont manger ballon rond toute la semaine.

”Les entrainements sont évidemment adaptés en fonction du niveau et de l’âge. Le but est de travailler la technique de balle et pas forcément sur le collectif. Les stagiaires vont bosser sur la lecture du jeu, comment sortir avec le ballon, effectuer des passes longues, passes courtes. Mais le programme ne va pas s’arrêter qu’aux entrainements. Une séance à la piscine est prévue tout comme le Sporting de Charleroi. Il y aura de l’initiation à d’autres sports et on leur réserve aussi une surprise.”

Adrien Trebel avait été l'une des stars présentes durant ce stage DM à Soignies. ©DR

Des stars viennent souvent

Si les enfants viennent pour travailler leur technique et passer du temps avec leurs amis, ils sont aussi intéressés par la venue de stars du ballon rond. Chaque année réserve son lot de surprises.

”Mais on ne veut pas annoncer de noms car en cette période de reprise, beaucoup de paramètres entrent en ligne de compte. Évidemment, on pense, on rêve toujours à Eden Hazard, il est déjà venu d’ailleurs. Mais parfois, ce sont des joueurs moins connus qui viennent mais qui deviennent des stars ensuite. À l’image de Salemaekers. Lors de sa venue, il n’était qu’un espoir d’Anderlecht et quelques mois plus tard, il signait au Milan AC. Pour les enfants, ressortir ce genre de photos, c’est énorme.”

Une succession émouvante

À la base du stage DM, David Delferière avait passé le relais à son fils Gaetan. Son décès il y a quelques semaines aurait pu mettre à mal l’organisation. Pas question pour la famille.

”J’ai repris un peu plus de tâches alors que Pascal Molle est devenu responsable sportif. Sébastien est lui une aide polyvalente. Il était important pour nous de perpétuer le travail de Gaetan en maintenant cette organisation.”