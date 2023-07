La RAAL évoluera à nouveau avec un noyau volontairement restreint : “On ne pense pas aux risques de blessures”

Cette démarche, elle n’est pas neuve et le noyau de la défunte saison avait aussi été restreint. Une situation qui avait, à une période, bien mis en difficultés les sélections du week-end de Frédéric Taquin lorsque les blessés ont commencé à s’additionner à l’infirmerie. Une malchance que les Loups espèrent ne pas voir refaire son apparition.

”Mais on ne pense pas à ce genre de risque, souffle David Verwilghen. Parce que ce risque, il existe de toute façon. C’est pour cela qu’on porte davantage d’attention au noyau espoirs pour qu’il soit le plus qualitatif possible pour pallier d’éventuelles blessures. Et puis, quand on parle de 18 joueurs de champ, ce sont des joueurs confirmés, des cadres. Les U21 que sont Franssen, Ben Haddou et Camara s’ajoutent à ce nombre déjà. Et en plus, on intègrera régulièrement certains espoirs durant la saison (NdlR : cinq font déjà la reprise avec les Loups Elaijah Stalmans, Yannis Gerin, Loïc Van Penage, Miguel Renders et Bradley Muanza). Stalmans a déjà reçu sa chance la dernière saison parce qu’il avait montré de belles choses. Donc, au final, on arrive facilement à 26-27 joueurs dans le noyau pour les entrainements. C’est une manière de couvrir les risques mais avec notre centre.”

Pour le noyau dur de joueurs confirmés, l’effectif n’est pas encore complet même s’il prend déjà bien forme. Il manque encore un gardien et un piston droit pour lequel les discussions sont bien avancées et le club se laisse des portes ouvertes en cas de belles opportunités. Les cas de Nelson Azevedo, Sam Gueulette et Jordi Liongola n’ont par contre pas évolué. “Ils font toujours partie du noyau et s’entrainent avec nous. Ils sont toujours sous contrat. Quant à Victor Corneillie, ça avance et c’est en bonne voie.”

Un budget augmenté

Pour cette deuxième saison en Nationale 1, la RAAL ne veut plus louper la montée. Le recrutement a donc été fait dans ce sens. Et le budget a aussi été augmenté (en prenant compte aussi l’inflation) pour amener de la qualité et de l’expérience.

”Mais nous n’avons pas cassé notre tirelire ou fait de folie. Nous sommes restés raisonnables et on a pu faire des efforts aussi quand on a vu les efforts consentis en face de nous lors des négociations, affirme le directeur sportif d’un club qui a, pour la première fois depuis quelques années, engagé un trentenaire (NdlR : le gardien Mike Vanhammel). Quand on analyse un profil, énormément de critères entrent en ligne de compte. Si on regarde sa carrière, on voit surtout qu’en plus de 15 ans au plus haut niveau, il n’y a pas une ligne de blessure. Ce qui est très intéressant. Mais c’est tout un ensemble de paramètres (forme athlétique, nombre de matchs sur les trois dernières années…) qui sont analysés dans le recrutement.”