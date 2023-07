“Car nous voulons toujours être transparents, commence Toni Turi, le directeur général. Et en termes financiers, c’est la pire saison connue depuis le début. On sort de cette saison avec un déficit de 800 000 €.”

Le directeur général se veut toutefois rassurant quant aux finances du club et essaie de trouver les raisons.

“Ce n’est évidemment pas agréable mais tout est sous contrôle, la preuve, nous avons eu la licence D1B du premier coup. Et nous avons aussi nos investissements qui pèsent. Les matchs à huis clos et la moyenne au stade qu’on aurait aimé plus élevée font partie des raisons de ce bilan. On espère être en équilibre la saison suivante ou celle d’après. On sait qu’en Challenger Pro League, les droits TV aident et puis notre structure est inhabituelle pour ce niveau. Évidemment, sportivement, on a réussi une bonne saison en étant promu. Désormais, on a appris de nos erreurs, de nos concurrents, de la série.”