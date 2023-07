La RAAL repart en Nationale 1 avec de l’ambition et “surtout avec sérénité comme mot d’ordre” (VIDEOS)

À lire aussi

Mais si, sportivement, la saison peut être classée dans les bons bilans, en dehors du terrain, le conflit avec les supporters a pesé sur les nerfs alors que certaines décisions ont vu les réactions se multiplier.

”La saison a été éprouvante, souffle Toni Turi. On a reçu les sanctions, les quatre matchs à huis clos, ce qui reste assez exceptionnel de manière générale. Ça a eu un impact sur notre image vis-à-vis de la Fédé, des partenaires, des adversaires et la relation avec les supporters s’est dégradée. On sait qu’on doit améliorer cette image, on a eu des discussions avec les Ultras, on veut repartir sur de bonnes bases. Et bonne nouvelle, deux nouveaux groupes sont en passe de se créer. C’est constructif et c’est agréable cet engouement.”

Ne voulant plus être pointée du doigt et ne voulant pas se présenter en victime, la direction veut avancer. “Mais surtout, on veut que tout se passe calmement et qu’on puisse travailler dans le calme. Le mot d’ordre doit être sérénité ! Des décisions doivent être prises et on demande de la confiance de la part des supporters. On essaie de corriger le tir et d’apprendre de nos erreurs.”

Après quelques semaines de recul et de réflexions, pas mal de changements ont été opérés en interne. Le staff a changé en partie alors qu’une cellule médicale voit le jour. Des retouches nécessaires pour viser la perfection.

"On a connu un déficit record de 800000€."

Un staff revu pour amener de la qualité

Évidemment, les changements les plus marquants sont au niveau du staff. Nicolas Baquet et Johan Bombart ont été remplacés par Mickael Seoudi (T2) et Loris Viroux (T3 et analyste vidéo). Une fin de cycle pour Frédéric Taquin qui avait toujours eu Baquet comme adjoint. “Émotionnellement, c’est dur au niveau des émotions, confirme Frédéric Taquin qui ne voulait pas, au départ, répondre à la question. “Mais il est toujours présent et il va apporter quelque chose chez les dames. Moi, je suis content de ce qui a été mis en place. C’est un gros changement, mais c’est important pour avancer.”

Nommé directeur technique il y a quelques semaines, Nicolas Frutos a de son côté voulu “apporter des profils et des plus au staff. Il était important de pouvoir aider Frédéric dans son travail en amenant de la qualité, explique l’Argentin. Pour Nicolas Baquet, il n’a jamais été une question de niveau mais de potentiel et de caractéristiques. Il fallait un autre profil pour aider Frédéric. On espère que ce sera la bonne formule.”

"La création de la cellule médicale, c'est un grand pas en avant."

Dans ce but de chercher le bon profil pour permettre au groupe de s’épanouir, le préparateur physique a aussi changé, c’est désormais Pablo Morchon et là aussi, ce n’est pas le nom qui est important mais ses compétences. “Je le connais bien. Il a travaillé dans quatre continents différents mais surtout il a fait partie du projet de Barcelone en Argentine. Il sait donc comment préparer nos joueurs au mieux pour le style de jeu que l’entraîneur veut”, précise l’Argentin qui a tenu à clarifier les choses : “Je ne suis pas à la RAAL pour prendre la place de Fred. Il a le niveau et moi, je ne suis plus coach.”

Une cellule médicale toute nouvelle

La saison dernière, l’infirmerie a été bien occupée à la RAAL. Et ces absences ont parfois pénalisé le groupe sur le terrain. Dans ce sens, le club a décidé de créer sa cellule médicale avec kiné, ostéopathe, médecin, diététicien (Hugo De Winter) et un accompagnateur plutôt mental bien connu de Frutos et dans la région, Jean-François Lenvain.

”Difficile à dire si ces blessures ont résulté d’une cellule médicale différente car en Premier League, on a beaucoup de blessures dans des clubs bien fournis, se demande Nicolas Frutos. Mais c’était clairement une piste de réflexion dans cette démarche mais c’est surtout que le club veut davantage se professionnaliser. Pour nous, cette cellule, c’est un grand pas en avant.”

Un budget augmenté pour l'équipe première

Après avoir loupé de peu la montée vers la CPL, la RAAL ne veut plus laisser partir le train. La composition de l'effectif a d'ailleurs été faite dans ce sens. Le budget de 850000 pour cette défunte saison a été augmenté de 25 à 30%. "Les ambitions ne changent pas", affirme le CEO. Bref, ce sera jouer le top et la montée. Huit joueurs ont pour l'instant rejoint le groupe, en plus des jeunes. Un deuxième gardien et un piston sont quasiment déjà signés alors qu'un élément défensif supplémentaire pourrait rejoindre la meute. "On a réalisé un travail de fond pour se renforcer. On se laisse encore des opportunités. Le mercato court jusque fin août, ajoute David Verwilghen, le directeur sportif. On a conservé une certaine ossature, nos trois meilleurs passeurs et notre meilleur buteur. On est content."