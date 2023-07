Mickaël Seoudi, nouveau T2 de la RAAL pour “s’installer dans la durée et faciliter le travail du T1”

Ancien milieu de terrain, Seoudi semble avoir déjà trouvé ses repères dans le groupe de Frédéric Taquin. “On a pu, avant la reprise des entraînements, se retrouver avec les membres du staff et échanger pour mieux se connaître”, commence le Maubeugeois de 36 ans.

Il a affronté le PSG

En débarquant à Saint-Julien, l’ancien joueur de l’Olympic Charleroi, de Waasland ou de Roulers passait un cap dans sa jeune carrière de coach. Après Valenciennes en U15 et U19, comme T2 et T1, il se cherchait un nouveau défi.

”Avec Valenciennes, c’était quand même du très haut niveau. On affrontait les grandes équipes comme le PSG”, sourit-il. “Mais je voulais une équipe première. Comme ça, ça me remet au niveau que j’ai connu en tant que joueur. Ce degré d’exigence qu’on demande tous les jours, c’est ce qui m’intéresse.”

Il a notamment joué au RWDM.

À la Wolves Academy, il sait qu’il ne devra pas s’attarder sur les joueurs comme à Valenciennes même s’il a déjà sa marque de fabrique.

”Je suis quelqu’un d’exigeant mais en même temps, je reste proche des joueurs. Mon rôle sera de faciliter la vie de Fred car il est important de tout préparer, anticiper sur l’aspect tactique et moi, je suis toujours exigeant mais cela reste dans de la bienveillance. Cette exigence doit pousser les joueurs au maximum pour qu’ils puissent atteindre le niveau le plus élevé.”

Lorsque l’opportunité louviéroise s’est présentée, Micka Seoudi savait dans quel monde il arrivait. Celui des ambitions et donc d’une pression inhérente au rôle que son club veut jouer dans la division.

”Cette pression, c’est une bonne chose. J’ai toujours joué le haut du tableau. De ma position, je serai amené à gérer cette gestion des émotions. Je suis quelqu’un de calme et je peux les aider sur des petites choses au quotidien pour mieux gérer ces moments importants. Mais cela reste une pression positive. Et puis, je préfère ça et donc avoir des objectifs à atteindre que me lancer dans une routine. Cette pression, on arrive à la gérer en anticipant tout ce qui peut nous permettre d’être prêt le jour des matchs.”

Un staff aux rôles bien précis

À 36 ans, Micka Seoudi ne veut en tout cas pas prendre les raccourcis pour atteindre ses objectifs. Être T1, il a connu à Valenciennes chez les jeunes et c’est une ambition qui pourrait de nouveau le titiller.

”Mais pas maintenant, coupe le Français qui n’a pas trop de rêves dans la tête. Petit, évidemment, on rêve tous d’être pro et de jouer en D1. C’est fait. Peut-être pas assez mais c’était de ma faute et l’erreur que j’ai commise – bosser un peu moins une fois arrivé au haut niveau –, je compte bien empêcher les Louviérois de la faire. Évidemment, il faut toujours se fixer des objectifs élevés et une fois atteints, il est important d’en remettre. Pour moi, un rêve est toujours accessible dès le moment où on bosse. Être T1 en D1, cela peut devenir un objectif mais pas avant plusieurs années. Je suis content d’être à la RAAL. J’ai attendu avant d’avoir un nouveau projet car je voulais le bon. J’ai eu des opportunités dans les échelons inférieurs mais il y a des étapes à passer. Ce qui est bien, c’est que chacun a un rôle bien précis dans le staff mais tout se fait dans une bonne osmose, une bonne cohésion. En tout cas, je suis à La Louvière pour m’installer dans la durée.”

Une grosse succession à assumer

En rejoignant la meute de Frédéric Taquin, Micka Seoudi a surtout succédé à l’un des visages emblématiques du club depuis sa création. Il se dit prêt à assumer cette succession.

”Dans ma carrière, il a toujours été important de donner le maximum pour le blason et c’est ce que je ferai aussi ici. Le blason, il veut dire quelque chose. Je suis quelqu’un de très respectueux, c’est ma façon d’être. Je sais que Nicolas a fait de l’excellent travail et qu’il est proche de Fred. J’échangerai avec lui mais à moi aussi d’apporter ma touche personnelle. Me faire apprécier passera par le travail et le respect accordé aux gens. J’ai conscience que les supporters sont importants pour permettre au club d’avancer. Staff, joueurs, personnel administratif ou supporters, la RAAL a besoin de tout le monde.”