Vancamp et Stalmans en forme, Ito qui se cherche, palette tactique, 3e victoire : la RAAL “a franchi une étape” dans sa préparation

De ce match face à une équipe de D1 Luxembourgeoise, qui ne nous a pas faits grande impression malgré un début de saison dans quelques jours, on a essayé de tirer des enseignements même si les vérités d’une préparation ne seront peut-être pas celles du championnat.

1. Vancamp et Stalmans déjà bien installés

D’entrée, l’animation offensive s’est fait remarquer avec quasiment une ligne de cinq où l’on retrouvait deux de belles options : Vancamp et Stalmans. Ce dernier a fait l’ascenseur depuis les Espoirs, depuis la fin de saison passée, et a réussi à s’adapter aux exigences. Disponible, rapide et percutant, il était notamment à l’assist sur le premier but de Vancamp. Celui-ci est aussi déjà bien installé dans l’animation offensive. Arrivé en provenance d’OHL B, l’ancien espoir d’Anderlecht, semble, lui, déjà incontournable devant. Son positionnement, constamment en communication avec les équipiers, ses courses, ses remises, son sens du but sont autant de paramètres qui devraient en faire l’arme n°1 de la meute.

”Il a une excellente mentalité, il n’a pas eu beaucoup de chances dans sa carrière mais il sent le foot et c’est plus simple de s’intégrer, commente Frédéric Taquin. Il lit les espaces, il sent les coups, il scanne. Dans notre modèle, il est efficace.”

2. Ito et Dianessy un peu perdus

Parmi les petits bémols, on n’a pas été séduits par les prestations de deux autres arrivées : Joël Ito et Djibril Dianessy. Celui-ci n’a certainement pas fait le match de sa vie (placement peu idéal, manque de pressing, …) alors qu’Ito paraissait perdu. Venu de l’Olympic, il ne semblait pas dans le bon tempo. Avec trop peu de ballons touchés et un placement devant la défense défaillant, il n’a pesé dans le match qu’en fin de partie avec son but (le 3-1) tout en infiltration. Le seul moment de la partie où il a joué plus haut, peut-être à sa meilleure place.

”En première période, on n’avait que quatre joueurs de la saison passée, rappelle le chef de meute. En termes d’automatismes, ce n’était pas simple mais les amicaux servent à ça pour créer cette alchimie. Le faire jouer si bas, c’est un essai mais Joël est très fort en récupération de ballon et le six, chez moi, c’est souvent un meneur. Je voulais l’essayer, j’ai bien aimé.”

3. Le staff ne compte plus sur Azevedo

L’un des grands départs à la RAAL, c’est celui de Nelson Azevedo. En tout cas, le joueur l’a annoncé lui-même malgré encore un an de contrat. Quelques semaines plus tard, le joueur n’a toujours pas trouvé de club. Lors de la conférence de presse d’avant-saison, la direction avait affirmé qu’il était toujours bien joueur de la RAAL. Mais l’absence du n°17 des amicaux montre que le staff ne compte plus sur lui… même s’il s’entraîne toujours à Saint-Julien.

4. Plus d’un système de jeu

Alors qu’on avait pris l’habitude de voir la meute évoluer en 3-5-2, ne changeant qu’en fin de saison, les Loups ont décidé d’élargir leur horizon. Le 3-4-3 d’entrée contre les Luxembourgeois a apporté des buts et une victoire mais il n’a pas forcément fait vibrer le stade, peu rempli. Évidemment, il faut que les joueurs aient envie de donner du spectacle mais en cette période de préparation, les Loups ont souvent manqué de magie ou d’étincelles pour surprendre, se contentant d’un jeu sans folie et traditionnel au petit trot.

”On sent que les organismes en prennent un coup, il y a eu un manque de dynamisme même s’il y avait de la bonne volonté dans la construction. Il y a des choses à corriger dans le jeu de position. Dans la dynamique défensive, on était mieux en place que contre Genk. On a franchi une étape.”

La Louvière montre tout de même l’envie d’étoffer sa panoplie tactique (une défense à 4 pourrait devenir une option).

”Le 3-4-3 est plus sécurisant avec deux milieux mais on met alors moins de pressing. On le maîtrisait déjà la saison passée et en exploiter un troisième nous offre plus d’alternatives. C’est la leçon de Liège”, sourit le coach.