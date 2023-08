Triple championne du monde de Ju-Jitsu, Licaï Pourtois arrête sa carrière à 26 ans : "Je ne montais plus sur le tatami avec le même état d’esprit"

C’est il y a quelques jours, au retour des championnats du monde 2023, desquels elle est revenue en terminant au pied au podium, que Licaï a trouvé les réponses à des questions qu’elle se posait depuis un petit temps. Entretien.

Licaï, c’était le bon moment ?

"Je ressentais de plus en plus que je n’avais plus rien à me prouver. L’an dernier, je m’étais rendue aux Jeux Mondiaux avec l’ambition de mettre aussi cette ligne à mon palmarès. J’y suis parvenue. Depuis, certains signaux m’ont indiqué que mon état d’esprit avait changé, que je ne monterais sans doute plus sur le tatami avec la même flamme, en ayant la même hargne et en éprouvant surtout le même plaisir."

La décision n’a donc pas été prise sur un coup de tête.

"La réflexion mûrissait au contraire depuis quelques mois déjà. Certains m’ont demandé si ce n’était pas plutôt mon ego qui en avait pris un coup. Certainement pas. Au début de cette année, j’avais décidé de voir si ce sentiment d’être arrivée au bout de quelque chose allait se confirmer et j’attendais les championnats du monde pour avoir confirmation ou pas. Je l’ai obtenue."

A la base, pourquoi avoir opté pour le ju-jitsu ?

"J’ai commencé tout à fait par hasard. Initialement, maman m’avait inscrite à un stage de boxe et j’ai bien aimé. J’avais invité mes voisins de l’époque au cours. Eux ont ensuite trouvé un club de judo et de ju-jitsu à Havré et m’ont demandé de les rejoindre. Je suis partie m’initier au judo et au ju-jitsu et ça a été un vrai coup de foudre pour les deux sports."

Que vous a apporté le sport sur un plan personnel ?

"Enormément de choses. Je suis assez introvertie à la base et j’ai appris à être plus avenante, plus expressive. Le sport m’a sociabilisée, j’ai fait beaucoup de rencontres en Belgique et à l’étranger. Tout ça m’a obligée à établir des contacts sociaux et même dans une autre langue, l’anglais. Le sport m’a appris à accepter les défaites et le fait qu’on ne peut pas toujours être au top, à avoir une bonne analyse et à faire une bonne introspection, une expertise de ce qui n’a pas été dans mes combats. J’ai aussi appris à me surpasser, à gérer la pression et à relativiser quand on a un coup de mou. Si tu as choisi cette voie, tu dois pouvoir passer au-dessus des frustrations pour continuer à performer et garder les pieds sur terre en se disant qu’à tout problème ou souci, il y a une raison."

Quand on arrive au haut niveau, quels sont les aspects les plus difficiles à gérer : le mental, la concurrence, le travail physique, la pression, le rythme de vie ?

"Un peu tout ça à la fois. Mais le rythme de vie surtout, parce ce que ça a un impact sur le reste. Il y a les exigences liées à l’entrainement. Il faut être rigoureux, ne pas trop faire de pas de travers. Tout devient très calculé, ce qui peut limiter les contacts sociaux pourtant importants. Concilier entraînements et études n’est pas facile. C’est très énergivore. Il faut aller aux cours et ne pas rater un entraînement. Tenir cette organisation, c’est tout calculer dans les moindres détails. On se balade avec la valise dans la voiture. En plus, je n’ai pas choisi le club le plus proche. Je m’entraînais à Pepinster. Ma prépa physique se déroulait à Binche et je suis mes études à Bruxelles. Je faisais le tour de Belgique plusieurs fois sur une semaine. Une fois arrivée au haut niveau, au top de la catégorie, ce qui devient difficile, c’est de gérer la pression. L’aspect mental entre encore plus en jeu quand on est au sommet et qu’on veut maintenir son niveau. Redescendre les échelons devient peu envisageable."

Comptez-vous rester d’une manière ou d’une autre dans le domaine sportif ?

"Bien sûr. J’aimerais continuer dans ma discipline, notamment en collaborant avec l’Adeps et aussi pourquoi pas en coachant une équipe. L’année prochaine, j’aurai terminé mes études d’ostéopathe et j’envisage de pouvoir travailler dans ce domaine avec des sportifs de haut niveau. Mais à ce stade, il n’y a encore rien de planifié."