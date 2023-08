Söner Yurdakul reprend du service à Manage : “J’avais besoin de faire un break”

Durant cette longue éclipse, le tableau noir et le ballon rond n’ont plus fait partie de son quotidien jusqu’à ce que le démon du vestiaire et du banc ne revienne le titiller.

Michel Errico ayant décidé de mettre un terme à sa carrière, on s’est aussitôt mis à la recherche d’un successeur du côté du Scailmont et assez rapidement, sur une suggestion de Michaël Paci, le nom de Yurdakul se révéla être le principal candidat sans avoir envoyé la moindre demande d’emploi !

Et Söner d’avouer à ce propos : “L’approche du club manageois m’a profondément touché car il a d’emblée témoigné d’une totale confiance à mon égard, bien plus que je n’en ai vis-à-vis de moi-même ! Le fait d’être désiré à ce point m’a fait plaisir. Voilà en résumé, la genèse de mon retour aux affaires. ”

Séduit par autant de déférence, Söner a donc repris du service, se gardant bien de bousculer l’organigramme mis en place. “Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne bien ? Outre Michaël Paci, je connaissais également bien Angelo Pace. Je n’avais par ailleurs pas de revendication spéciale à formuler et j’ai accepté mon nouveau cadre de travail en pleine connaissance de cause. Le club est parfaitement structuré à tous les niveaux. ”

Reste maintenant à apposer sa griffe et à faire au moins aussi bien que son prédécesseur. Au fait, de qui s’inspire-t-il volontiers pour avancer sur le plan tactique ? “Sans être présomptueux, à l’instar de Pep Guardiola, je prône, toutes proportions gardées bien entendu, la possession de balle pour être dominateur. Dans la mesure du possible, c’est à nous d’avoir la mainmise sur les échanges, tout en soignant les sorties de défense comme l’initie si bien Antonio Conte. ”

Et où compte-t-il placer la barre ? “Le tour final étant entré dans les habitudes du club, au moins faire aussi bien mais le temps nous le dira. En tout cas, mes joueurs sont à l’écoute et doivent encore apprendre à être plus rusés car ils sont trop gentils (sic). Qu’ils n’hésitent pas à prendre leurs responsabilités. Il importe également que l’état d’esprit régnant sur le banc déteigne positivement sur le groupe. ”

De la sérénité, il en a déjà été question ce récent dimanche, lors de la venue des joyeux fêtards de Borsbeke : “J’ai entre autres apprécié la confection du premier but avec un minimum de touches de balle tout comme la bonne occupation du terrain sur toute la largeur en début de seconde période. À l’inverse, il convient de nous améliorer dans d’autres domaines. Ainsi, les buts encaissés résultent d’un manque de réactivité mais nous sommes toujours en phase de préparation. ”

Pas de doute, le virus du foot bien ficelé taraude à nouveau Söner Yurdakul, visiblement impatient de voir les siens monter progressivement en puissance. “Je prendrai beaucoup de plaisir à voir mon équipe faire en sorte de développer un jeu où l’enthousiasme et l’envie ne font qu’un ! ”