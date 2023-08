Ancien espoir du cyclisme belge, Hugo De Winter est désormais le porteur d’eau de la RAAL : “C’est enrichissant aussi pour moi”

Un pôle où l’on retrouve kinés, ostéopathes, médecins, accompagnant mental (Jean-François Lenvain) mais aussi un diététicien. À Saint-Julien, c’est un visage bien connu du sport de la région qui tient ce poste de chef de l'alimentation : Hugo De Winter. Ancien espoir du cyclisme belge (il a notamment fait partie des meilleurs jeunes grimpeurs belges en 2016), le Binchois de 26 ans réussit sa reconversion. Il y a deux ans, c’est au Standard que le cousin de Gordon (commentateur télé et ancien espoir belge du cyclisme aussi) avait déjà fait ses premières armes de diététicien en herbe lors d’un stage.

Désormais diplômé, il a intégré la structure louviéroise depuis cette reprise.

”C’est grâce à Jean-François Lenvain. C’est lui qui m’a intégré dans le foot au Standard à l’époque pour mon stage, se souvient-il. Via sa fondation Ladbrokes, il m’aide beaucoup. Il m’a alors mis en contact avec Nicolas Frutos et après la première entrevue, c’était parti.”

À Saint-Julien, Hugo De Winter aura donc la lourde tâche de s’assurer que la seule faim de Loups que les Louviérois auront sera mentale et pas prise au premier degré.

”Je travaille sur l’élaboration des menus mais pas seulement. J’ai aussi commencé des entretiens individuels avec les joueurs. L’idée est d’individualiser chaque repas. On met en place une sorte d’éducation pour donner des indications pour qu’ils puissent faire à manger chez eux et qu’ils deviennent responsables et autonomes. Toute la structure du club est consciente de l’importance de la nourriture dans la recherche de la performance. On essaie de conscientiser les joueurs et leur faire comprendre que pour être performants, il faut bien s’alimenter.”

Dans son rôle, docteur De Winter doit donc faire prendre les bonnes habitudes aux joueurs. Plutôt bons élèves si on l’écoute bien. “J’étais positivement étonné car beaucoup avaient déjà de bonnes bases en fait, souligne-t-il. Et ils sont conscients des progrès à réaliser mais ça vient aussi de toute la structure mise en place. Avec le chef de la cellule ou des cuisiniers, ça se passe bien aussi pour la communication.”

On est donc loin des joueurs de foot routiniers des pizzas ou des paquets de frites, une fois la porte de Saint-Julien franchie. Et le but n’est pas de priver les joueurs de ce qu’ils aiment. “Je les sens impliqués car ils sont bien conscients du bien fait que ça peut avoir et puis, on peut aussi recevoir. Par exemple, grâce aux différentes cultures présentes dans le noyau, je découvre aussi de nouvelles saveurs et épices ou de nouveaux aromates… C’est alors tout un travail de mon côté pour les incorporer dans leur repas et voir si en termes de diététique, ça s’inscrit bien dans la démarche. C’est enrichissant aussi. ”

Aussi sur le terrain en match

Son rôle à la RAAL ne se limite pas à des consultations bien installé dans un bureau. Après des années à enchainer les longues sorties sur deux roues, Hugo De Winter accompagne aussi la meute sur le terrain. On a d’ailleurs pu le voir aux petits soins pour les joueurs en leur amenant les gourdes par exemple. Comme un porteur d'eau ou un soigneur en cyclisme. “On a, en effet, établi des protocoles pour les matchs. Je dois m’assurer qu’ils ont les bonnes boissons au bon moment. Il faut avant tout éviter le coup de mou et ça passe par ça. On ne boit pas forcément la même chose avant le match qu’en entrant à la 76e. Le statut des joueurs peut donc avoir un impact sur le contenu.”

Son expérience du cyclisme est donc là un atout précieux. “En cyclisme, les soigneurs gèrent aussi les ravitos en fait. Et puis, dans le vélo, tu te rends compte tout de suite si l’aspect nutrition est bon ou si tu as assez bu ou pas… Dans le foot, l’effet ne se voit pas aussi vite et on peut se reposer sur l’équipe. Il faut donc pouvoir l’anticiper.”

Lui qui rêvait de grands tours, le voilà impliqué dans une machine voulant à tout prix rejoindre la D1. Un peu comme quand il était gamin.

”J’ai été abonné à la RAAL. En 2004 et 2005, avec mon papa et mon oncle. C’est une belle histoire, sourit celui qui a joué au foot à Estinnes et Binche. Je suis donc vraiment content d’être à la RAAL, de redécouvrir ce milieu du foot. C’est une autre expérience toute aussi enrichissante. Après, évidemment, faire un grand tour dans une grande équipe, c’est le Graal absolu. Pourquoi pas plus tard ? Ça peut être un rêve.”