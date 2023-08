Les Loups passent par le chas de l’aiguille en Coupe face à Manage

En une demi-heure, la partie semblait pliée tant la domination visiteuse était insolente et la résistance manageoise bien trop tendre. Peu à peu, toutefois, la troupe de Söner Yurdakul reprenait ses esprits et le but de Wildemeersch en toute fin de période rendait un peu de piment à l’après-midi.

La seconde période à peine reprise, on sentait que quelque chose avait changé côté visité. “Nous avons revu un peu le système et surtout demandé d’être plus présent. Cela a fonctionné de manière optimale, nos adversaires ayant cette fois moins d’espaces pour faire valoir leurs grandes qualités”, analysait Micky Paci, le T2 du Scailmont. Et c’est vrai que les occasions visiteuses étaient cette fois bien moins nombreuses et que Vanhecke ne devait intervenir que sur l’un ou l’autre timide essai. On s’acheminait vers une courte et laborieuse victoire louviéroise lorsque, sur le buzzer, Luhaka n’avait d’autre choix que de sécher le remuant Wildemeesrsch en zone fatidique. Arena ne se faisait pas prier et mettait les équipes dos à dos. S’ensuivait la toujours aléatoire série de tirs au but durant laquelle Cremers faisait juste un peu mieux que Vanheck et qualifiait les siens.

“On ne peut pas se contenter de ne jouer qu’une demi-heure. Ce dimanche nous avons joué notre match le plus intensif depuis la reprise. C’est passé mais il faudra se servir de cela à l’avenir. À commencer par le prochain tour face à l’Olymic”, concluait Chris Luhaka, le capitaine louviérois.

Manage : Vanhecke ; Mathieu, Cuche, Ozturk, Valcke ; Depril (86e Paquot), Debauque (46e Scohy), Papassarantis (86e L. Fromont), Wildemeersch, Descotte (71e Arena) ; F. Fromont.

URLC : Cremers ; Nsungu, Salem, Luhaka, Baiardo ; Sakhi (79e Gomez, Ben Belkasse (88e Kasri), Mukala, Ousmail (88e Prokhorov), Ba (70e Ippolito) ; Ouattara.

Arbitre : M.Jamar.

Avertissements : Cuche, Mukala.

Les buts : 8e Ousmail (0-1), 30e Ouattara (0-2), 42e Wildemeersch (1-2), 90e Arena sur pen. (2-2).