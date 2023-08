À Mons, c’était le dernier match amical de la RAAL pour cette préparation: “Il nous fallait un match comme celui-là” (PHOTOS et VIDEOS)

Si le résultat final (3-5) reste anecdotique, le staff se montrait satisfait. “Car ce match, c’était aussi ce qu’il fallait. On cherchait un match avec public, avec de la pression pour se préparer, souriait Frédéric Taquin. En venant ici, on a bien vu que les deux équipes ont pris ce match comme une rencontre à enjeux. Il suffit de voir comment les deux équipes célébraient les buts ou même les supporters.”

L’aspect sous pression avec public, c’est une situation que les Loups pourraient vite retrouver. “Si on poursuit en Coupe, on pourrait tirer Liège et leurs supporters et on va aller à Lokeren en Championnat aussi… Jouer Mons, c’était vraiment l’idéal pour boucler les amicaux.”

Pour ce déplacement, le staff avait fait un peu tourner mais a tardé à effectuer des changements, histoire de parfaire la recherche d’automatismes. “Il fallait encore tester certains petits détails. On voit que ça se dessine tout doucement. On voit qui est aussi en forme actuellement et qui on pourra lancer dès le début des hostilités. Les changements sur le tard, c’est pour monter en termes de temps de jeu.”

Sauf Owen Maes est sorti à la pause. Le Français de 24 ans s’entraine à la RAAL depuis plusieurs semaines mais attend toujours de pouvoir être officiellement un Loup. La situation de Sedan n’étant pas encore clarifiée. “Mais ça va se décanter ces prochains jours, affirme le coach. S’il est sorti à la pause, c’était aussi pour ne prendre aucun risque. Il vient de loin avec une blessure.”

Désormais, la meute va se mettre en condition championnat tout en se concentrant sur le déplacement en Croky Cup dimanche. L’objectif sera de revenir avec la victoire évidemment “même si on prépare le championnat, pas la Coupe.”