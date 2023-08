Une rigueur toute germanique à l’URLC

On savait l’équipe louviéroise talentueuse et joueuse. La technique individuelle y était notoire mais si chacun se félicitait du spectacle proposé individuellement beaucoup regrettaient aussi le manque de discipline collective et de concentration qui coûta pas mal de points lors de la saison écoulée et qui priva les Vert et Blanc du Tivoli d’une éventuelle promotion. Quelques coachs avaient bien essayé de dompter ces “artistes” et de leur faire enfiler le bleu de travail. Sans grand succès…