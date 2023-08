Coupe de Belgique : une qualification logique mais laborieuse pour la RAAL

C’est donc de manière très prudente que les visiteurs abordaient la partie en y ajoutant du courage et de l’abnégation qui posaient pas mal de problèmes à des Loups qui occupaient outrancièrement le camp liégeois mais ne parvenaient pas à trouver l’ouverture dans une véritable forêt de pieds, jambes et têtes. “Ceux qui connaissent un peu le foot savent que face à une équipe regroupant six défenseurs en ligne, les choses ne sont pas simples mais je dois reconnaître que la première période n’était pas bonne de notre part”, analysait avec à propos Fred Taquin, le mentor Louviérois.

Pire, à la 42e il fallait un très attentif Vanhamel pour éviter que Ngieme ne réalise le casse parfait. “Ce type de rencontre durant laquelle votre équipe est largement dominante crée souvent ce genre de situation et j’y étais préparé”, argumentait le portier des Loups.

Durant la pause, le malheureux Axel Benoit était évacué en ambulance suite à une vilaine réception sur les cervicales quelques minutes avant et on craignait une commotion.

Le staff local opérait trois changements et à défaut de trouver la faille, les choses semblaient se combiner mieux mais Sprimont résistait. Trois minutes après sa montée au jeu, Gueulette trouvait enfin la clé du cadenas. Du moins le croyait-on car sur un contre, Cokgezen s’en allait crucifier le portier visité. Tout était à refaire mais finalement, au terme d’une belle combinaison, Soumaré qualifiait in extremis mais logiquement les Loups.

Le technique

RAAL : Vanhamel ; Faye, Benoit (46e Calant), Maisonneuve, Gobitaka (46e Pau) ; Liongola (70e Gueulette), Franco (46e Stalmans), Vanzo, Ito ; Soumaré, Dianessy (57e Vancamp).

Sprimont : Peharpe ; Gashi, Gerstmans, Vanheukelom, Fall, Camara ; Impagnatiello, Jeunehomme, Cokgezen, Lambrechts (76e Ruiz) ; Ngieme (72e Hernandez).

Arbitre : M. Ledda.

Avertissements : Jeunehomme, Impagnatiello, Vanzo.

Les buts : 74e Gueulette (1-0), 81e Cokgezen (1-1) , 87e Soumaré (2-1) .