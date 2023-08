Ancien super-talent d’Anderlecht, bronze au Mondial U17, Jorn Vancamp est à la RAAL pour remonter en D1B : “Montrer que Vancamp n’est pas fini”

Jorn, quand vous êtes arrivé à OHL il y a un an, vous avez dit que vous visiez un contrat avec la D1A. Pourtant, vous êtes toujours en N1…

”C’est une petite déception car j’ai réalisé six bons mois avec onze buts et six assists. J’aurai pu rester sans garantie d’être avec les pros. Des D1B étaient intéressées mais je voulais le projet idéal. À La Louvière, j’ai senti qu’il y avait un avenir pour moi. Surtout quand, lors de votre entretien, en face de toi, tu as des personnes qui connaissent tout, tes forces et tes faiblesses, et qui te proposent de travailler sur tes faiblesses. Par exemple, pour mon poids, il y a un plan pour que je sois vraiment fit dans deux mois. Et pour ça, je suis bien entouré.”

Après la préparation, vous n’êtes pas encore prêt ?

”J’ai perdu du poids. Je peux jouer mais après 70 minutes, ça devient difficile. Mais c’est déjà mieux que lors de mon arrivée. Le plus important est de le faire pas par pas sans brûler les étapes. Sinon, le risque de revenir brutalement en arrière existe. Je ne veux plus revivre les mauvais épisodes de ma carrière.”

Très jeune, Jorn Vancamp a intégré le groupe pro d'Anderlecht. Il n'a pas réussi à percer. ©Photo News

Le poids a toujours été un souci ?

”Oui. Mais après le Covid, mon corps a changé. Avant ça, je ne grossissais pas car je m’entraînais. La période Covid a tout changé. Après les six mois en Finlande (NdlR : de février à août 2022), il me fallait un environnement plus professionnel comme à Louvain. J’étais bien entouré. Mais pour la suite de ma carrière, il fallait vraiment que je joue avec des pros et pas que des jeunes.”

Super-talent à Anderlecht, champion en D1B avec le Beerschot, huit mois à Eindhoven, quatre mois sans club, une pige en Finlande… OHL a un peu relancé votre carrière ?

”Quand je suis revenu de Finlande, j’en avais marre du foot. Je voulais arrêter. J’avais d’ailleurs dit à mes parents que si je ne trouvais pas un projet correct, j’allais travailler. Je ne voulais plus être déçu, je ne voulais plus devoir constamment faire attention aux blessures, au poids… Mentalement, c’était difficile. À Louvain, à mon arrivée, j’avais 15 kg de plus que quand j’ai débarqué au Beerschot. Mais ils m’ont dit que je pouvais utiliser toutes les ressources du club. J’ai mis six mois pour être prêt, j’avais un contrat minimum mais j’ai réalisé six bons mois. OHL m’a bien aidé oui.”

Vous avez mis vos ambitions D1B de côté ?

”Je ne suis pas encore prêt pour la D1B. Je dois d’abord être fit. Et à La Louvière, avec Hugo (NdlR : De Winter, le diététicien), je suis bien aidé. J’ai confiance en moi, j’ai confiance dans le club. Petit à petit, je vais y arriver. Je veux rejouer en D1B mais avec la RAAL.”

Justement, vous avez affronté la RAAL la saison dernière. C’était comment ?

”Difficile ! Face à des Vanzo, Pau… on n’a pas touché beaucoup de ballons et comme attaquant, je n’en ai pas reçu beaucoup. En plus, dès le début je me prends un tacle de Corneillie. Je n’ai plus touché un ballon en 80 minutes. Je suis content de les avoir désormais dans mon équipe. Je veux montrer sur le terrain que je peux être efficace et avec les Loups, je sais qu’on aura plus d’occasions.”

C'est un ancien espoir belge. ©AFP

On vous sent en tout cas déjà bien intégré dans le système. On vous a vu souvent coacher vos équipiers.

”J’ai toujours eu ce côté leader. Sur le terrain, si je dois remettre un gars d’expérience en place, je le ferai. Et on peut le faire avec moi. Mes coachs ont souvent relevé cette qualité. Tactiquement, je sais m’adapter. Et puis, le groupe m’a particulièrement bien accepté comme je suis malgré le fait qu’en tant qu’Anversois, je suis assez direct et franc. La présence de Mike Vanhammel a aussi aidé. Je suis bien ici mais je sais qu’il me reste encore beaucoup de travail.”

En tant qu’attaquant, vous vous fixez un objectif buts ?

”Oui : 10 buts par demi-championnat. Mais si en novembre, je suis déjà à 10, je ne m’arrêterai pas ! Le plus important reste la victoire, que ce soit moi, Louka ou Momo qui marque… Après mes sept buts en préparation, je dois pouvoir répondre présent sur le terrain.”

Le Mondial U17 en 2017, ça reste un beau souvenir ?

”Clairement, la meilleure année de ma carrière ! Pourtant, au début, on y allait sans réel objectif. Je n’avais pas joué le premier match et puis j’ai commencé à marquer et les victoires ont suivi. La médaille est dans un cadre à la maison avec le maillot. Dans les moments difficiles, je les regarde car c’est une source de motivation.”

On sent que ça n’a pas toujours facile.

”Non. J’ai voulu arrêter mais j’ai pu compter sur le soutien de ma famille, mes proches. Avant, c’était tout pour le foot. Maintenant, ils sont ma priorité. C’est aussi pour ça que j’aime suivre ma copine à ses entraînements d’athlétisme. Réussir à la RAAL et retrouver la D1B, ce sera pour remercier aussi mes parents. Surtout, je veux montrer que Jorn Vancamp n’est pas fini.”

Champion en D1A, en D1B. Maintenant en N1 ?

”Ce serait beau en effet. Je ne sais pas si beaucoup de joueurs ont déjà réalisé ça. C’est un objectif mais après, je ne veux plus descendre (rires). C’est aussi l’objectif de la RAAL. On va tout faire pour mais en face, on ne recevra aucun cadeau. En tout cas, je suis dans la meilleure équipe de N1 pour y arriver.”