Des regrets binchois après le partage contre Tubize : “Il y avait la place pour plus”

Hormis Tom Scohy qui cédait sa place de titulaire à Giuseppe Losacco, c’est l’équipe éliminée avec bien des honneurs à Visé qui entamait la partie.

Durant la première demi-heure, le match restait très fermé et le ballon se disputait la plupart du temps en milieu de terrain. Binche se montrait un rien plus déterminé mais les Brabançons wallons, bien organisés, faisaient front. Un peu après la demi-heure, Renquin filait au but avec à ses trousses Essikal, averti dès la 5e, mais le grand défenseur ne perdait pas son calme et coupait parfaitement l’angle. Le tempo augmentait encore un peu et cette fois c’est Lahaye qui se mettait en évidence sur un envoi quasi à bout portant de Crame. Score nul et logique à la pause.

La seconde période tenait quant à elle toutes ses promesses et le spectacle était au rendez-vous. Un peu avant l’heure de jeu, le remuant Renquin faisait 1-0. À sa troisième tentative, El Omari égalisait.

Personne ne se contentait d’un point. À la 70e, Losacco transperçait la défense d’un maître tir mais M. Vahé annulait pour une faute préalable. “Je serais vraiment curieux de revoir cette phase car oui il y a de la déception après une rencontre que nous aurions pu remporter au vu des occasions”, pestait Silvagni, le T1 binchois.

Binche Tubize Braine 1-1

Binche : Lahaye ; Saidane ; Brichant, Patris (78e Franquin), Arslan ; Despontin, Sampaoli, Lossacco (73e Scohy), Louagé ; Lespagne ; Renquin.

Tubize : De Bie ; Hendrickx, Piret, Essikal, Delhaye ; Van Onsem (82e El Ouamari, Lkoutbi, Garlito, Lwangi (62e Lauwrensens) ; El Omari ; Crame (86e Migliore).

Arbitre : M. Vahé.

Avertissements : Essikal, Losacco, Patris.

Les buts : 54e Renquin (1-0), 60e El Omari (1-1).