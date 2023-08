Le but rapide de Maxime Pau, après 50 secondes, avait aussi offert l’opportunité de gérer cette avance. Les Loups ont toutefois fait bien plus que ça puisqu’ils ont alimenté le marquoir devant des supporters rassemblés en T2 (et plus en Curva pour de futurs aménagements en vue de la D1B) pour rapidement se mettre à l’abri.

Après la qualification “difficile” pour les 32es de finale face à Sprimont samedi, la meute a, cette fois, montré un visage bien plus serein.

On change peu

L’un des enseignements de cette première journée à la RAAL est que, finalement, tous les anciens – mise à part Corneillie blessé et le 3e gardien – étaient présents sur la feuille de match. Seuls quatre nouveaux étaient dans le onze de base dont le gardien Vanhammel (un secteur où il ne restait aucun des cadres de la défunte saison) qui a pu compter sur les vifs encouragements de sa famille sur les trois rares ballons touchés sur le match mais qui s’est fait fusiller sur le but louvaniste.

Dans le chef du staff, on s’est certainement dit : pourquoi changer quand ça fonctionne ? Et ça a plutôt donné raison au chef de meute. Dans le système habituel de la saison dernière, Joël Ito et Jorn Vancamp ont déjà bien trouvé leurs marques dans l’animation offensive alors que derrière, Maxence Maisonneuve – qu’on s’attend à voir disparaitre une fois le retour de Corneillie – a fait parler son expérience dans le centre de la défense.

Finalement, le seul point négatif reste le but encaissé, avec un adversaire plus présent devant Vanhammel en 2e période, mais qui n’a jamais mis en péril la victoire louviéroise. Samedi, à Lokeren, le déplacement pourrait être moins aisé sur le terrain. Ce sera en tout cas un premier gros test, une semaine avant la réception de Liège en Coupe.

RAAL La Louvière – OHL U23 (3-1)