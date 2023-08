Il ne fallait pas arriver en retard au Tivoli pour voir le score évoluer ce mercredi contre OHL pour le premier match de la RAAL en championnat. 52 secondes, c’est ce qu’il a fallu aux Loups de trouver la faille une première fois. Maxime Pau se retrouvait alors là au bon endroit pour tromper le gardien.

À lire aussi

”Être le premier buteur, c’est anecdotique”, rigole le numéro 6. Ça fait plaisir, sourit-il. Le plus important était la victoire. On s’est rendu le match facile même si c’est dommage qu’il n’y ait pas de clean-sheet.”

Au total, trois buteurs différents étaient à noter du côté des Loups. Vancamp et Soumaré ont suivi. “Je suis un capitaine heureux, sourit Soumaré. Les trois points, c’est l’essentiel. On y a mis en plus la manière. Avec Joël Ito et Jorn Vancamp, on se trouve bien mais la préparation a servi à ça.”

Les réactions complètes sont à retrouver dans cette petite vidéo