En face, une équipe de Lokeren très bien organisée, malgré la sortie rapide de Boujouh après un duel avec Liongola, mais qui n’a jamais mis Vanhamel en difficultés, lequel était toujours bien placé pour anticiper toute éventuelle percée locale.

Les Loups ont fait le plus souvent le jeu et ont eu les plus belles occasions du match, notamment en première période avec Gobitaka qui a buté sur le gardien après un une-deux avec Soumare (26e), avec Pau sur une frappe dans le rectangle mais trop croisée (28e), avec Vanzo sur coup franc rasant à l’entrée du rectangle (33e) ou encore avec Soumare en fin de première période.

Si la meute de Frédéric Taquin a monopolisé le ballon et a forcé Lokeren à reculer et à ne miser que sur des contres, comme dans les arrêts de jeu avec Ouro-Sama qui a vu sa frappe croisée lécher le poteau, elle n’a malheureusement pas réussi à trouver la faille. La montée au jeu de Kiankaulua a apporté de la percussion et de la vitesse mais Merckx a pu garder le score vierge. S’ils ont eu le ballon, les Louviérois n’ont toutefois pas mis le feu au Daknam et le point est logique vu la défense solide du côté Lokeren.