Un point à Lokeren pour la RAAL : “On méritait plus”, affirme l’entraineur Frédéric Taquin

”On méritait plus, confirme le sélectionneur. Mais dans ce contexte ce samedi, c’est un bon point même si dans tous les cas, vu les occasions cadrées, on devait gagner. Lokeren n’a pas cadré un seul tir. Les joueurs sont rentrés déçus, c’est une bonne chose. On va pouvoir travailler dans de bonnes conditions pour la suite.”

Même si les grosses occasions ne se comptent pas forcément sur les doigts des deux mains, les Loups ont joué comme ils aiment le faire, en monopolisant le ballon. Mais ils se sont heurtés à un bloc de Lokeren particulièrement bien en place, même si Merckx a eu du boulot (Pau, Vanzo, Soumaré) surtout en première période. Une équipe visitée qui n’a eu, au fond, qu’une véritable occasion dans les arrêts de jeu.

”Mike Vanhamel a connu une soirée tranquille. On avait deux styles au Daknam. Eux un jeu tout en transition et nous en possession avec de la verticalité, commente le coach louviérois. On était un petit cran au-dessus et ils ont reconnu aussi avoir été impressionnés par la qualité de l’adversaire mais il faut marquer ! On aurait dû en faire rentrer au moins une. Malgré ça, je reste satisfait.”

Évidemment, après deux matchs en Nationale 1, ce partage reste un bon résultat même si on n’a pas pu s’empêcher de se remémorer le déroulement de la saison dernière où le manque d’efficacité a coûté des points aux Loups avec le dénouement final connu. “Le plus dur reste de se créer des occasions, sourit Taquin. Par rapport à la saison dernière, on voit une différence quand même. On aurait encaissé de manière un peu stupide par exemple.”