Au programme, l’épreuve de 21,1 kilomètres, bien entendu, mais aussi deux autres tracés de 6,6 et 12 kilomètres ainsi qu’une course pour enfants qui aura lieu à 13h30 dans le parc communal, près de la collégiale.

"Au niveau du plateau des engagés, Youssef Bouissane, qui l’avait emporté l’an dernier en 1h09, a confirmé sa présence. Il y aura sans doute aussi d’autres athlètes de très bon niveau, indique Philippe Thirion, organisateur de l’événement. Notre manifestation s’inscrit dans le cadre du challenge du Hainaut. Globalement, nous attendons entre 800 et 900 participants. Ce jeudi, nous avions déjà plus de 500 préinscrits."

Concernant le parcours, les concurrents partiront du musée du masque. "On montera ensuite vers les villages de Waudrez et de Buvrinnes pour aller rejoindre le Ravel où on passera notamment par l’ancienne gare de Bienne après la traversée d’un bois, poursuit Philippe. On ira jusqu’à Merbes-Sainte-Marie pour ensuite revenir sur Vellereille et la route du retour s’effectuera par le hameau de Brûle et Waudrez pour atteindre les faubourgs de Binche. Les participants longeront ensuite les remparts avant un tour de la Grand-Place."

Départ du semi à 15 heures

A propos des modalités pratiques, les départs des courses (15 h pour le semi, 15h10 pour les 6,6 km et 15h20 pour les 12 km) auront donc lieu depuis la Grand-Place face au musée du masque. "L’accueil pour la remise des dossards se fera dès midi et jusqu’à 14h30 à la Brasserie binchoise, Faubourg Saint-Paul, précise Philippe. Il y aura encore possibilité de s’inscrire le jour-même. Nous prévoyons des récompenses gourmandes ainsi que des trophées avec notamment une médaille qui sera remise à tous les finishers du semi."

Les douches, les vestiaires, la remise des coupes, des prix, du prize-money et la tombola se concentreront sur le site de la Brasserie binchoise.

Infos sur http://www.semimarathonbinche.be