La RAAL reçoit Liège pour décrocher une nouvelle grosse affiche en Croky Cup : “Le championnat reste le plus important”

”Mais à La Louvière, Liège était au-dessus de nous de toute façon. De 5 ou 10 % seulement mais ils étaient plus forts ce jour-là, souffle Taquin. La dynamique du groupe était totalement différente mais leur bloc équipe était supérieur au nôtre. Samedi, ce sera la Coupe mais nous, l’important reste le championnat. Si on peut se qualifier, tant mieux mais Thes mercredi reste le rendez-vous le plus important.”

Si la RAAL a réalisé, en championnat, un correct 4/6, Liège présente un bilan plus mitigé en Challenger Pro League avec une victoire en trois matchs. Est-ce le moment pour prendre les Liégeois ? Ou les Loups serviront-ils de déclic à la bande à Englebert ?

”Le rythme entre la N1 et la D1B est différent, ils doivent le trouver mais c’est un tout autre niveau. Ils doivent digérer ce passage à l’échelon supérieur. Je sais que la pièce tombera pour eux. Et puis, par rapport au Liège de la saison dernière, ils n’ont plus Perbet qui était une véritable rampe de lancement.”

Après l’Antwerp et Anderlecht en 16es de finale, la RAAL La Louvière avait été sortie de la Croky Cup la saison passée par Lommel en 32es. Un adversaire aussi de D1B. Même si la réception de Liège reste une très belle affiche, les Louviérois rêvent de retrouver une équipe de D1A au tour suivant.

”À Lommel, on venait de D2 ACFF, on devait seulement digérer le passage vers la N1, se remémore le coach. En termes de rythme, on est dans une dynamique supérieure à il y a un an. Athlétiquement, avec les transferts réalisés, nous sommes aussi mieux parés. Nos joueurs ont, en outre, pris un an de maturité. Bref, on est plus fort que l’année passée et le groupe est mieux équilibré. Un peu comme on le voit en championnat et on l’a vu à Lokeren.”