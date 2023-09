Gros succès au Semi-marathon de Binche 2023

Sur la distance du semi-marathon, c’est Youssef Bouissane qui s’est imposé en 1h13. Il a franchi la ligne d’arrivée, le long des remparts avec 2:30 d’avance sur Bart Borghs. Filip Swijngedouw complète le podium (1:16:29). Amélie Saussez est de son côté la première dame. Elle a bouclé la distance en 1h25.

Saussez et Bouissane avaient déjà en juin remporté le semi-marathon de La Louvière.

Le 12 km a été disputé par 160 coureurs. Jan Vervaet est le gagnant en 40 : 51, devant François Dekamp et Justin Jullien. Chez les dames, Elodie Van den Abeele a franchi la ligne en 48 : 09.

C’est sur le 6 km qu’on retrouvait le plus gros peloton de l’événement cher à Philippe Thirion. Marvin D’Aurilio s’est montré le plus costaud en arrivant en 21:17, Forent Lacroix et Steve Coppin montent sur le podium. Roxane Cleppe est la première femme et a bouclé le parcours en 25 : 38.