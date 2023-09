Frédéric Taquin après la victoire de la RAAL face au RFC Liège : “Et maintenant, Charleroi ou le Standard à domicile”

”Je me retrouve seul dans l’axe. J’avance et personne ne me gêne. Mon tir part petit filet. Notre plan était d’attendre un peu pour les piquer en contre. Nous avons joué aux échecs avec eux en inversant notre tendance habituelle qui est d’avoir le ballon. Nous nous sommes montrés solides devant et derrière. Au prochain tour, on espère une grosse affiche.”

Frédéric Taquin, le T1 de la RAAL, se souvenait des affrontements face aux Liégeois la saison dernière en N1. “Nous avions perdu 0-3 ici en pressant haut. Liège est une des meilleures équipes de transition, assurait le coach. On avait donc mis en place une tactique pour les obliger à trouver des solutions dans notre bloc bas et les piquer dans leur dos. Nous avons souffert pendant 25 minutes et après, on a su élever notre niveau. Le stress était derrière nous et quand on marque à la 50e, on était déjà dans une bonne passe.”

"La fatigue se ressent moins après une victoire."

La montée au jeu d’Owen Maes, buteur sur sa première touche de balle, a été une réussite. “Il devait aller presser les centraux et a fait ce qu’on lui avait demandé, poursuivait Frédéric Taquin, qui abordait la suite. Le match face à Thes en championnat mercredi arrive vite mais le capital confiance a augmenté et la fatigue se ressent moins après une victoire. C’est surtout après le match du week-end prochain contre Winkel que les organismes seront touchés. Pour la suite en coupe, j’aimerais Charleroi ou le Standard à domicile pour nos supporters.”

Owens Maes était bien entendu aux anges. “Je marque sur ma première touche dans mon nouveau jardin. Que vous jouiez 20, 30 minutes ou une heure, vous devez donner le meilleur. J’espère faire une super saison avec la RAAL et décrocher le titre en ayant un maximum de temps de jeu.”