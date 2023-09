Comme il y a deux ans, la RAAL La Louvière recevra Anderlecht en Croky Cup : “Cette fois, ce ne sera pas un match de gala” (VIDEO)

”Cette fois, ce ne sera pas un match de gala, souffle Momo Soumaré, le capitaine de la RAAL. On a plus de maturité dans l’équipe, plus d’expérience aussi même si à l’époque, il y avait déjà du talent chez nous. On se souvient que c’était Kompany en face ! Il attirait toute l’attention, le contexte était énorme. C’est vrai qu’Anderlecht, c’est un gros morceau mais qui sait si la magie de la Coupe ne va pas opérer. Les chances sont minces sur papier mais cela se joue en un seul match !”

Le capitaine louviérois se dit heureux d’avoir tiré Anderlecht et au vu de la vidéo qui a circulé au moment du tirage, on se dit que tout le groupe l’est aussi. “Mais je suis surtout content pour la ville, pour les supporters ! C’est une superbe affiche. C’est vrai que Charleroi ou Liège, vu la rivalité, aurait été aussi un très très bon tirage.”

Le 1-7 de 2021 était peut-être lourd ce jour-là mais pas forcément dans la tête. “Ce n’était pas forcément un mauvais souvenir car dans les tribunes, il y avait des gens qui venaient voir Anderlecht. Cette fois, le fait qu’on les ait déjà joués il y a deux ans, ça démystifie un peu tout ce qui plane autour du match. Niveau ambiance, je m’attends à la même chose qu’il y a deux ans ! C’était incroyable !”

Les superstitieux se souviendront aussi qu’il y a deux ans, les Loups ont terminé la saison en champions de D2ACFF. De bon augure pour cette saison ? “Si ça porte bonheur, on prend mais je ne suis pas superstitieux, sourit l’attaquant qui rencontrera une nouvelle fois son club formateur. C’est toujours particulier et spécial même si ce n’est pas la première fois.”