Victoire contre Liège et contre Thes : un début de saison de premières à la RAAL (VIDEO)

La saison débute à peine pour les Loups – avec un premier match officiel à Wanze il y a même pas un mois en Croky Cup – et la RAAL a déjà réalisé deux premières : battre le RFC Liège, ce qu’elle n’avait pas pu faire la saison dernière (avec une victoire en Croky Cup samedi) ; et battre Thes contre qui elle avait réalisé deux partages lors du dernier championnat (une série de partages qui avait eu un impact sur le compteur final et la non montée).