Après avoir connu la relégation administrative et le dépôt de bilan de Sedan, Owen Maës a enfin pu jouer avec la RAAL : “Le mental, c’est la clef !”

Le Caennais, où il a fait toute sa formation, a profité de l’absence de Jordi Liongola repris avec le Burundi et a enchainé une deuxième feuille match sous ses nouvelles couleurs. Mercredi, il faisait même son apparition dans le onze de base. Avec une belle réussite : deux buts en deux matchs dont sur sa première touche de balle contre le RFC Liège en Coupe. Un ratio plus qu’intéressant pour cet élément offensif qui s’était déjà montré décisif pour ses débuts à Sedan il y a un an.

”C’est la continuité de mon travail depuis le 10 juillet. Je travaille pour mettre mes partenaires dans les meilleures conditions. Ça porte ses fruits pour moi aussi, sourit Owen. J’espère que ça va continuer et qu’on pourra bientôt s’asseoir sur un petit matelas en vue du titre.”

Il a été patient

Sa présence dans la meute, elle était connue depuis plusieurs semaines mais elle n’a été rendue officielle que le 18 août. Une longue période à attendre qui n’a pas eu raison de sa motivation.

À lire aussi

”Dire que je n’ai pas stressé serait mentir. Je perdais patience mais on m’a toujours dit 'vaut mieux tard que jamais'. J’avais la tête à la RAAL et je savais que ça se ferait, raconte le joueur de 24 ans. Dans ces situations, c’est le mental qui est important. Sans cela, tu ne peux pas avancer. C’était dur car évidemment, je ne pouvais pas m’entrainer correctement mais le mental a été la clef. C’est un peu comme dans la vie de tous les jours. Sans cela, tu ne peux pas avancer.”

Dans un effectif qui a accueilli officiellement deux nouveaux éléments mercredi, l’ancien pro de Monaco, qui n’est pas déçu de ne pas avoir percé sur le Rocher, a trouvé ses marques. Après avoir enchainé des piges d’une saison dans ses différents clubs (Lens B, Monaco B, Red Star, Sedan) depuis son départ du cocon familial vers Lens B il y a huit ans, avec une saison blanche pour cause du Covid (2020-2021), il espère s’installer à la RAAL. Un club dont il a seulement entendu parler il y a quelques semaines.

”J’ai pu rapidement constater que c’était un club sérieux. Ils connaissaient tout de moi, mes faiblesses et mes forces, s’étonne celui qui connait sa première expérience à l’étranger. Je pense que ma qualité de dribble et ma vitesse sont mes qualités. J’essaie en tout cas de jouer sur ça. Après, je sens un peu les bons coups, à l’image de mes deux buts. J’espère que ce sera une longue série.”