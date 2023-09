À Winkel, la RAAL a remporté une petite mais précieuse victoire (0-1) (VIDEO)

Le piège est évité pour la RAAL à Winkel mais que ce fut difficile et brouillon. Face à une équipe physique, les Loups ont dominé mais Kudimbana n’a pas eu plus de boulot finalement que Vanhamel. La faute à des initiatives offensives qui n’allaient pas forcément jusqu’au bout dans le rectangle et qui manquaient de génie.

Dans l’autre sens, la défense louviéroise n’a pas toujours été gage de sécurité non plus avec des mouvements flandriens qui ont mis plusieurs fois la défense en difficultés. Heureusement, Vanhamel s’est montré attentif en sortant quelques parades et a aussi remercié Perbet d’avoir manqué deux fois le coup sur de belles incursions de Debouver.

Au coup de sifflet final, la RAAL a poussé un gros ouf de soulagement, là où Winkel s’est dit qu'avec un peu plus de réalisme, ils auraient pu prendre un point.