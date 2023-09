L’URLC rejointe dans les dernières secondes par Tubize : “Il nous a manqué un peu de concentration”

En seconde période, Tubize retrouvait ses sensations et son football tandis que La Louvière qui avait perdu Traore et Lazaar sur blessure commençait à bredouiller le sien. Tubize faisait preuve de courage mais cela ne suffisait pas. De manière parfois peu académique, l’URLC résistait et on se dirigeait vers un succès étriqué lorsque de manière parfaitement inexplicable, Ousmail touchait le ballon de la main… en dehors du rectangle prétendaient les Loups, à l’intérieur affirmait le corps arbitral qui accordait un coup de réparation. On avait franchi la 90e depuis 180 secondes mais Crame ne se posait pas de question et offrait une unité in extremis aux siens. “Après La Calamine et Binche, voilà la 3e fois en 4 sorties qu’une affaire de “pénos” nous pourrit la vie. Nous avions pourtant fait le match qu’il fallait mais sans doute nous a-t-il manqué un peu de réalisme et de concentration”, pestait Vito Baiardo, le défenseur latéral louviérois.

Le Technique

URLC : Cremers ; Baiardo, Luhaka, Salem, Traore (28e Ousmail) ; Lazaar (46e Ben Belkasse) Nsungu, Ba (80e Ippolito), Ouattra, Mukala ; George (80e Sakhi).

Tubize-Braine : De Bie ; Van Onsem, Butera (81e Sebahi), Essikal, Delhaye ; Lauwrensens, Garlito, Piret (81eTepe), Lkoutbi, Lwangi (60e Giusto) ; Crame.

Arbitre : M. Arcoly

Avertissements : Nsungu, Baiardo, Van Onsem, Ba, Luhaka.

Les buts : 14e Ba (1-0), 19e Lauwrensens (1-1), 30e Lazaar (2-1), 90e+3 Crame sur pen. (2-2).