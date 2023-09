”Winkel, c’est solide avec une dynamique offensive faite de ballons directs. C’était difficile à défendre, soufflait Frédéric Taquin après la rencontre. En plus, on était fatigués avec ces trois matchs en sept jours.”

Heureusement, les Loups ont pu marquer sur un de leurs temps forts et ont pu remercier Vanhamel pour ses sorties judicieuses et ses arrêts déterminants mais le jeu brouillon et le fait que les offensives n’allaient pas jusqu’au bout en deuxième période avaient aiguisé l’appétit des Flandriens (à l’image de Kudimbana qui est monté sur phases arrêtées en fin de match).

”Mais je n’ai pas douté, répond direct le chef de meute. Même si on n’est jamais à l’abri d’une erreur lorsqu’on ne mène que d’un but. L’état d’esprit est évidemment différent. Ce sont des moments difficiles et intenses mais qui ajoutent de la saveur à la victoire.”

Si les Louviérois n’ont pas enflammé le stade de Winkel, ils ont toutefois fait le plus dur en prenant les trois points. Vancamp s’est, lui, offert un troisième but, grâce au bon déplacement de Soumaré ; et Vanhamel comptabilise, lui, une clean sheet supplémentaire. C’est d’ailleurs la quatrième fois d’affilée que la RAAL n’encaisse pas et Vanhamel a clairement joué son rôle dans ce match. Ajoutez à cela un peu de chance sur les caviars, quasiment, que Debouver offraient à un Perbet pas dans le bon timing… Ça donne un énorme soulagement. “Mais cette chance avec Perbet, c’est aussi parce que notre bloc défense a fait en sorte qu’il ne touche pas le ballon, rectifie Taquin. On a eu de la réussite, celle d’une équipe du top. Cette chance, on l’a aussi provoquée avec notre bloc équipe. Pour moi, ce sont trois points qui en valent six.”