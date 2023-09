La RAAL à Hoogstraten pour rester en tête : “On pourrait profiter du week-end”

Les souvenirs de ces rencontres restent plutôt positifs. “On reste sur deux bons résultats face à eux, même si à la mi-temps, c’était 0-0, se souvient Frédéric Taquin. Ils sont bien en place, bien organisés et dangereux sur phases arrêtées. Ça demandera de la concentration face à une équipe du milieu de tableau.”

Pour préparer ce cinquième match, les Loups ont pu bénéficier d’une semaine complète aux entrainements.

”C’est plus facile pour travailler en profondeur, affirme l’entraineur. On est dans une meilleure gestion des charges et en allant plus en profondeur dans la tactique. Trois matchs en une semaine, c’est beaucoup de charges, plus de besoin de récup. Cette semaine, on a eu le temps de corriger certains points.”

Important dans la mission louviéroise de ne plus louper la montée. “Mais même si la pression est toujours bien présente au-dessus de nous, on ne se dit pas : 'il faut à tout prix être en tête encore au terme du week-end'. Je préfère être dans le bon wagon en novembre après avoir joué plus d’adversaires. Après cinq matchs, il est difficile de dresser un bilan. Évidemment, ce week-end et les affiches proposées, on pourrait en profiter, on le sait bien aussi.”

On pourrait voir en tout cas un effectif un peu remodelé. Non pas que le staff a dû déplorer de nouvelles blessures ou absences mais l’effectif est au complet, mise à part Corneillie qui sera vraiment de nouveau opérationnel la semaine prochaine. Faye et Liongola sont, eux, bien de retour. De quoi devoir effectuer des choix et peut-être faire des malheureux.

”C’est évidemment toujours embêtant de mettre quelqu’un sur le côté mais dans l’autre sens, on sait qu’ils sont à 150 %, qu’il y a un niveau de qualité tout au long de la saison. Sinon, c’est difficile d’être ambitieux. Prenons l’exemple des derniers jours. Jordy Liongola est repris en sélection mais on avait un Owen Maës pour pallier cette absence. C’est peut-être ce qu’il nous avait manqué la saison dernière au moment où on a dû composer avec beaucoup de blessés. C’est un luxe dont on a besoin. Quant à l’éventuelle frustration, je sais que chacun a eu sa chance et des opportunités continueront à se présenter durant la saison. En tout cas, nous, on n’abandonne personne.”

Noyau : Vanhamel, Valkenaers, Faye, Benoit, Maisonneuve, Calant, Gobitaka, Maës, Gueulette, Pau Ito, Vanzo, Cenci, Sowah, Franco, Soumaré, Vancamp, Kiankaulua, Dianessy.