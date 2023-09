La Raal n'a fait qu'une bouchée de Hoogstraten (0-5)

Les Louviérois s'attendaient à tomber sur un adversaire déterminé, dans son organisation défensive surtout, à leur mener la vie dure. Ce que les hommes de Fred Taquin n'imaginaient sans doute pas à ce point, c'est le coup de pouce offert par Hoogstraten pour leur permettre de traduire rapidement au marquoir leur supériorité dans le jeu. Une approximation du gardien Kustermans et un but contre son camp du défenseur Meeuwis pliaient les débats au bout d'une demi-heure. D'autant que Vancamp et Soumaré, assuraient aux Loups une reprise en fanfare pour réduire (très) rapidement à rien le semblant de suspense qui planait encore dans cette rencontre, conclue sur un score de forfait.